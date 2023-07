Wanda Nara, en silencio, reapareció con Mauro Icardi: Pilar Smith reveló cómo está de ánimo

Mucho se está hablando en los medios periodísticos sobre el estado de salud de Wanda Nara, pero poca información se tiene al respecto. Tras el dato que dio Jorge Lanata sobre un posible diagnóstico de leucemia, y por lo que fue también muy criticado por no tener “consideración” por la vida de la propia famosa, sorprendió al reaparecer en redes sociales luego de echarse al silencio total.

En Gossip de este lunes, Pilar Smith y su equipo de panelistas compartieron la foto que Mauro Icardi posteó a través de sus historias de Instagram para dar los “buenos días” desde su casa, en Santa Bárbara: mientras aguardan más resultados de estudios médicos, la pareja está más unida que nunca, y acompañada por Maxi López (exmarido de la empresaria y padre de sus tres hijos) y Zaira Nara, su hermana, ambos recientemente llegados a la Argentina.

En medio de tanta incertidumbre y preocupación, la publicación del jugador de fútbol generó ciertas críticas por la fotografía que se tomó el matrimonio el pasado domingo, mientras navegaban por la costa del río que atraviesa el barrio privado donde residen en Buenos Aires. “A mí me dicen que está bien de estados de ánimo, que esto es importante, gente que la conoce me dice que ella está bien de ánimo“, reveló en exclusivo la periodista.

Por su parte, la conductora del noticiero de Espectáculos de Net Tv, apoyó a la pareja y reflexionó que “quizás -Nara- no tiene ganas de hablar o no sabe qué decir”. Y, continuó informando: “Todavía faltan resultados, hay muchos estudios que se le están haciendo. No es uno solo. Tengo entendido que se han buscado diferentes profesionales”.

Junto a Anamá Ferreira, Leo Arias y La Criti, la presentadora de tevé se refirió a la información trascendida la semana pasada, cuando el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) hizo estallar la bomba con datos que ya muchos periodistas tenían, pero no iban a darlos en on.

Fuente: www.canalnet.tv