Wanda Nara blanqueó con Martín Migueles, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía con la China Suárez

Con solo horas de diferencia en sus posteos, la polémica ex pareja presumió su nueva vida amorosa.

Casi en modo de respuesta a Mauro Icardi, Wanda Nara oficializó su romance con el empresario Martín Migueles con una contundente foto en Instagram. La reciente pareja disfrutó de un mini viaje familiar en las Cataratas de Iguazú.

Tras varios meses de incógnitas sobre su vida amorosa, la conductora de MasterChef Celebrity reposteó una foto que publicó su pareja, sumándole dos corazones a la imagen.

Además, compartió un video de él junto a sus hijas disfrutando de una clase de cocina durante su mini escapada a Misiones.

La oficialización de la relación viene horas después de las románticas fotos que compartió Mauro Icardi junto a la China Suárez en Turquía, tras su reciente escapada a Madrid.

“Un domingo en el Bósforo”, escribió el futbolista en Instagram.

En las imágenes se puede ver a la pareja junto a los hijos de la actriz, disfrutando del estrecho que conecta el mar Negro con el mar de Mármara.