VUELVEN LOS REMATES. Tras la reactivación del sector, hoy se televisará otro remate ganadero

Joaqu铆n Guarrachena de la consignataria Ivan L. O’Farrell S.R.L en contacto con al AM990 habl贸 acerca de la vuelta de los remates.

Guarrachena dijo 鈥渆stamos contentos por esta reactivaci贸n, lo que si no es muy alentador son las medidas o la manera en la que debemos trabajar鈥.

鈥淓n relaci贸n a la modalidad de los remates debemos decir que ser谩n las mismas y haciendo menci贸n al cese de comercializaci贸n y el cierre de exportaciones. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, no nos podemos aumentar el 40 por ciento nuestros salarios y esta gente que se aument贸 los sueldos lo 煤nico que hace es destruir la ganader铆a y la producci贸n y limitar a aquel que tiene alg煤n microemprendimiento a que no trabaje porque con estas medidas es imposible que un joven hoy sea emprendedor en este pa铆s y solo sea un parasito m谩s del Gobierno o busque hacer plata de una manera diferente. Es muy triste y muy dif铆cil鈥, a帽adi贸.

鈥淢谩s all谩 de que se haya levantado parcialmente la exportaci贸n estamos haciendo que la vaca que no la come nadie en el pa铆s solo se muera en los campos鈥, se帽al贸.

Consulado acerca de los precios de la carne, Guarrachena indic贸 鈥渋nfluir谩 en que haya una depresi贸n de los precios y lo que va a terminar generando es una incertidumbre en personas que quieren realizar un emprendimiento, es diferente para alguien que ya est谩 en esto que sabe que puede tener inconvenientes todos los a帽os鈥.

鈥淎c谩 las carnes son caras por las medidas del Gobierno y no solo en materia de carnes, si no que teniendo en cuenta de cu谩ntas veces aument贸 el combustible que fue record. El aumento del combustible crece鈥.

Remates

鈥淯no de los remates se llevar谩 adelante hoy, este ser谩 de 5 mil cabezas ser谩 televisado y el viernes se llevar谩 adelante otro de la misma manera, televisados por el canal Rural鈥, cerr贸.