Vuelve la Copa de la Liga con el clásico San Lorenzo-Racing y varios mano a mano por la permanencia

Ni 24 horas habrán pasado de la presentación de la Selección en Bolivia que la Copa de la Liga ya retomará su acción. Y con un calendario apretadísimo, de tres fechas en apenas dos semanas. La cuarta se jugará de miércoles a domingo, la quinta de lunes a jueves, y la sexta, la última con programación definida hasta el momento, entre el sábado 23 y el lunes 25.

Los partidos de hoy

La cosa arrancará este miércoles con dos cruces directos por la permanencia: desde las 18, Gimnasia será local de Vélez en La Plata (televisación de ESPN Premium), mientras que a las 20 será el turno de Sarmiento y Central Córdoba en Junín (TNT Sports).

El Lobo (30 puntos en la tabla anual) perdió sus tres partidos de la Copa, llegó a 10 sin ganar (cinco empates) y quedó en zona de descenso en la tabla 2023 -el colista es Arsenal (25) pero como también lo es en los promedios, pasa a descender el penúltimo-. La solución que encontró la dirigencia fue el cambio de entrenador: salió Chirola Romero y llegó Leonardo Carol Madelón, de último paso por Central Córdoba.

En tanto que Vélez (33) viene algo entonado luego de superar con holgura a River en Liniers, sumando 6 puntos en la Copa. Desde la llegada del Gallego Méndez al banco, el Fortín suma un récord aceptable de cuatro éxitos, tres empates y dos derrotas que lo alejó un poco del descenso.

Si en La Plata y Liniers tienen pesadillas, se podría decir que en Junín sueñan de manera más placentera. Es que aunque no puede descuidarse con la permanencia, Sarmiento es uno de los punteros de la Zona B de la Copa (7) y está a mitad de camino entre puestos de Sudamericana y descenso en la tabla anual (37). El equipo de Pablo Lavallén buscará prolongar su invicto ante los santiagueños de Omar De Felippe, que vienen de quebrar una tremenda racha de seis caídas seguidas con su agónico 3 a 2 sobre Platense. El Ferroviario suma 3 puntos en la Copa y 32 en la anual.

Independiente y Huracán, mano a mano

Vale recordar que sólo quedan 11 fechas para definir los clasificados a playoffs de la Copa de la Liga, como los puestos de Libertadores, Sudamericana y descenso en la tabla anual. En cuanto a este último apartado, otro cruce mano a mano por la permanencia será el del jueves, a las 21 en Avellaneda, entre Independiente y Huracán, con 34 y 31 puntos anuales respectivamente.

El Rojo y el Globo son dos de los punteros de la Zona A, con 6 puntos al igual que Talleres, Banfield, Colón y Vélez. Por esta tabla vuela bajo el River de Martín Demichelis (3), que intentará salir de su mini crisis el domingo a las 19:30 en Núñez ante un rival de presente mucho más sufrido: Arsenal (3). Otro partido picante de esta zona será el clásico cordobés Talleres-Instituto del sábado a las 21.

Boca no puede seguir sin ganar

Otro que vuela a ras del piso es Boca, con 3 puntos en la Zona B. Claro que a los de Jorge Almirón no les importa demasiado el certamen local con las semis de Libertadores ante Palmeiras en el horizonte: jueves 28 en La Bombonera y jueves 5 de octubre en San Pablo. De todos modos, al Xeneize no le vendría nada mal sumar un triunfo este viernes a las 18:45 en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, dado que con el empate ante Almagro de esta semana por Copa Argentina, suma cinco partidos sin ganar, marcando sólo dos goles en ese lapso, justamente ante el Tricolor. El Halcón es otro que tiene la cabeza fuera de Argentina, más específicamente en la Sudamericana: jugará semis con Liga de Quito el miércoles 27 en Ecuador y el 4 de octubre como local.

San Lorenzo-Racing, el clásico de la fecha

Por la Zona B los líderes son el mencionado Sarmiento junto a Newell’s y Racing, todos con 7. Los de Gabriel Heinze recibirán a Unión el sábado a las 15 mientras que a las 17, la Academia visitará al San Lorenzo de Rubén Darío Insúa (5 unidades) en el clásico de la fecha. El equipo de Fernando Gago viene de golpazo en golpazo con la eliminación de la Libertadores a manos de Boca y el tan reciente como increíble 5 a 3 sufrido ante Huracán por Copa Argentina.

La Academia está teniendo un año repleto de fallas defensivas y sólo le queda sumar en esta Copa para apuntar a jugar algún torneo internacional en 2024: por ahora, con 43 puntos anuales, está afuera de todo. El Ciclón es todo lo contrario en cuanto a estabilidad defensiva de la mano de su sabio y melenudo entrenador, que lo tiene tercero en la tabla anual (51), en puesto de Libertadores, a pesar de caos institucional que vive el club.