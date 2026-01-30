Vuelve el Mercado Comunitario de Emprendedores al Galpón “G”

Este sábado 31 de enero y el domingo 1º de febrero, desde las 20 horas, se

llevará a cabo una nueva edición de la “Noche Emprendedora” en el

Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) en el Galpón “G” del

Paseo Costanero capitalino.

Durante ambas jornadas de este espacio pensado para el encuentro de las

familias y el fortalecimiento del trabajo local, vecinos y visitantes podrán

disfrutar de los distintos sectores que se ofrecen, como el patio cervecero,

el oriental, el gastronómico, el artesanal, el matero y el específico para

niños, brindando así una propuesta variada para toda la comunidad.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Gobierno de

Formosa, quien a través de sus políticas públicas impulsa estos espacios

que fortalecen el desarrollo de los emprendedores y promueven el

crecimiento de la economía local.

En este marco, la administradora del Área de Comercialización de la

Subsecretaría de Empleo, Mariana Acosta, señaló que “estos espacios son

fundamentales porque permiten que los emprendedores puedan mostrar,

vender y hacer crecer sus proyectos, generando movimiento económico y

oportunidades reales para las familias formoseñas”.

Por último, invitó a la comunidad a vivir dos noches de encuentros,

producción local y acompañamiento al trabajo de los emprendedores

formoseños.