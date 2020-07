VUELTA A CLASES PRESENCIALES. “Trataremos de que las clases comiencen en septiembre u octubre”, aseguraron desde Voz Docente

El secretario general de Voz Docente, Manuel Pereyra en contacto con la AM990 habló de diferentes temas entre ellos la vuelta a las clases presenciales, el protocolo que deben cumplir para volver a las mismas y las paritarias docentes.



Pereyra comenzó diciendo “nosotros decimos que el simulacro entre Nación y las 9 provincias al que lamentablemente el Gobernador se comprometió a cumplir tanto con el Ministro de Educación de Nación y con el de Trabajo a que las clases comiencen en el mes de agosto no podrá ser”.



“Nosotros decimos que eso es imposible porque acá hay que elaborar un protocolo que lamentablemente en la provincia de Formosa aun no ocurre. Las instituciones educativas tienen que estar en condiciones para que eso ocurra y lamentablemente eso hoy no pasará”, añadió.



“Creo que hoy se debería estar trabajando en todas las escuelas para poder llegar a darse esta situación, es por ello que nosotros decimos que eso hoy no ocurre y es muy difícil que ese acuerdo del Gobernador con el ministerio de Educación de comenzar las clases en el mes de agosto será casi imposible”, dijo.



Explicó también “creemos que si se dan las condiciones vamos a tratar de que se comience en los meses de septiembre u octubre, pero nosotros vamos a pedirla bioseguridad tanto de los alumnos como de los docentes”.

Protocolo de bioseguridad.



En relación a cómo debe ser los protocolos señaló “tienen que ser en dos partes el primero tiene que ver con poner en condiciones los establecimientos educativos, debe estar todo en condiciones ya que deben tener sanitarios acordes a esta situación, además tiene que haber agua constantemente, tienen que haber personas capacitadas para estar en el establecimiento educativo, porque no podemos aceptar que vaya cualquier persona a trabajar por ejemplo en el caso de los porteros ya que muchas veces hay uno solo por 1000 alumnos. Este protocolo debe ser aprobado para pasar al regreso a las clases presenciales”.



“Asimismo hay que decir que nosotros pedimos, como sucede a nivel nacional un curso para los docentes, personas y también la participación de todos los actores educativos en la elaboración del protocolo porque si esto no se da, creo que los padres no van a enviar a sus hijos a las escuelas ya que ellos no se sentirán tranquilos”, manifestó.



Salarios



Consultado sobre si se puede dar una eventual actualización del salario docente, explicó “nosotros estuvimos pendientes hasta la semana pasada porque hubo paritarias nacional donde intervinieron los cinco gremios, lamentablemente nosotros decimos que nos han entregado de pies y manos nuestros gremios a nivel nacional porque el acuerdo de las paritarias fue simplemente prorrogar un dinero que ya venimos percibiendo, prorrogaron un dinero en 4 cuotas de 1210 pesos hasta el mes de noviembre y es hasta ese mes que decimos no percibirá ni un centavo en su bolsillo”.



“De todas maneras hay que decir que estamos a la espera de las paritarias provinciales que puede ser que algo ocurra ahí”, aseguró.

“Nosotros hemos presentado un petitorio al Gobernador y al Ministro de Educación de la provincia donde les pedimos que nos convoquen a participar en una mesa de dialogo, aunque sea para consensuar con ellos y ver cuál será el incremento que el Gobernador le va a realizar a los docentes, es por ello que estamos pendientes a que el gobernador cumpla con su palabra”, aseguró.



“Hay que entender que las paritarias de febrero fueron abiertas hasta junio, este mes nuevamente debe haber paritaria para consensuar con los gremios acerca de cuáles serán los acuerdos. Ya se dio a nivel nacional y nos han dejado sin nada y es por ello que estamos esperando a las provinciales”, indicó el profesor.



Teletrabajo

Acerca del porqué los docentes no están incluidos en la ley del teletrabajo, explicó “vemos como algo insólito porque ahora el Ministerio de Educación sale a por medios nacionales a ofrecer un crédito blando para todos los docentes que lamentablemente hay que destacar las incongruencias de este porque pide cuatro salarios mínimos y en la provincia de Formosa ningún docente llega a cubrir esa exigencia para acceder a ese crédito”.



“Lamentablemente los docentes no están incluidos en esta ley, siendo que realizan el mismo trabajo que los privados, porque ellos ponen su computadora, sus celulares, su casa como oficina porque a través de ese lugar hace llegarlos trabajos a los educandos de todas las instituciones”, aseveró.



“Hay que decir que el monto que le piden para poder acceder a este crédito solo acaparan a los directivos, los maestros de grado o profesores no accederán a los mismos”, agregó.

“El ministro desconoce la realidad del docente, porque en Formosa se está lejos de percibir 70 mil pesos”, opinó.



Clases los sábados



“Acá hay que ser claros, no está elaborado el protocolo y seguiremos sin saber cómo se trabajará ante un eventual regreso porque los salones deben estar marcados, además tiene que haber un distanciamiento de un 1,5 entre cada alumno y depende de las dimensiones del salón será la cantidad de alumnos que van a concurrir. También se dicen que serán los alumnos de los últimos años que van a volver. De todas maneras al no estar elaborado el protocolo no se puede decir cómo serpa esto”, cerró.