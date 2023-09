Volvió Lanata a la radio tras recibir el alta: “Estuve complicado”

Tras recibir el alta m茅dica el s谩bado pasado,聽Jorge Lanata regres贸 a la presentaci贸n de su programa聽Lanata Sin Filtro聽por Radio Mitre.聽鈥淪e帽ores vamos al pase y tengo una sorpresa鈥, dijo Eduardo Feinmann para luego reencontrarse al aire con el periodista en el cl谩sico traspaso de programas. 鈥淟o que te extra帽茅 no ten茅s idea鈥, dijo el conductor de聽Alguien tiene que decirlo聽al darle la bienvenida al periodista.

鈥淵o tambi茅n a vos… Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el mi茅rcoles para ver como segu铆a la historia, pero ac谩 estoy鈥, dijo Lanata en sus primeros minutos al aire. Sus compa帽eros le reclamaron de manera divertida: 鈥溌o que hac茅s para no estar en el d铆a de tu cumplea帽os!鈥, teniendo en cuenta que el conductor de PPT pas贸 ese d铆a -12 de septiembre- internado en la Fundaci贸n Favaloro.

鈥淓stuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la 煤ltima fue m谩s complicada que se llama shock s茅ptico (una infecci贸n generalizada). La sensaci贸n que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece m谩s鈥.

“Estuve complicado”, dijo Jorge Lanata (Foto: Cr茅dito Fraco Fafasuli)

鈥淭engo la sensaci贸n que si no lo tom谩s demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sab茅s. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro鈥, sostuvo el periodista. Adem谩s, se pregunt贸 en el aire de Radio Mitre: 鈥溌縋or qu茅 estoy ac谩 y no me qued茅? Es raro. 驴Cu谩l es la fuerza que te hizo reaccionar?鈥.

Te puede interesar:Jorge Lanata recibi贸 el alta m茅dica luego de 19 d铆as de internaci贸n

Por otra parte, Lanata admiti贸 que de todas las internaciones que tuvo en los 煤ltimos a帽os 鈥渆sta fue la peor鈥. 鈥淔ue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Ac谩 no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volv铆 de la terapia varias veces. Me asust茅 cuando pens茅 鈥樎縞贸mo sigue esto?鈥欌, manifest贸 el periodista, que adem谩s apel贸 a su cl谩sico humor.

鈥淢i mensaje universal despu茅s de todo esto es que garchen todo lo que puedan, qui茅ranse, no pierdan el tiempo. Ya s茅 que suena a discurso hippie pero no lo es. Es as铆, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a m铆 me qued贸 de esos d铆as y d茅mosle para delante鈥, pidi贸 Jorge. 鈥溌i te cuento lo que pas贸 este mes!鈥, expres贸 Feinmann. 鈥淥bviamente vi algunas cosas鈥, respondi贸 Lanata para luego desarrollar brevemente el valor del d贸lar y el dato de la inflaci贸n durante los 煤ltimos d铆as.

Te puede interesar:Volvieron a internar a Jorge Lanata en terapia intensiva: el nuevo parte m茅dico

Minutos m谩s tarde, cuando comenz贸 su programa Jorge Lanata destac贸 su relaci贸n con el p煤blico. 鈥淟a gente es m谩s generosa que nosotros y le alegra que te vaya bien. Eso es genial y est谩 buen铆simo porque nos muestra que estamos unidos por algo que no sabemos bien que es y hace que estemos como hermanados. Tambi茅n es cierto que es miserable, hay de todo, pero es importante que est茅n y son los que equilibran lo que nos pasan. Me pas贸 todo el tiempo-durante la internaci贸n- recibir cosas, regalitos, mensajitos, es incre铆ble eso鈥︹, manifest贸 un tanto emocionado.

“En un momento estuve asustado porque fui y volv铆 de la terapia varias veces”, dijo Lanata en su vuelta al trabajo

Recordemos que Jorge Lanata recibi贸 el alta durante el 煤ltimo s谩bado y pudo abandonar la Fundaci贸n Favaloro para continuar con su recuperaci贸n en su domicilio. El lunes pasado, en horas de la noche, el conductor regres贸 a su hogar tras 19 d铆as de internaci贸n. El periodista de 63 a帽os hab铆a ingresado a la cl铆nica el pasado 23 de agosto para tratar una infecci贸n urinaria bacteri茅mica. Y, seg煤n pudo saber Teleshow, la idea era que continuara su recuperaci贸n en su domicilio y, de momento, no retomara sus tareas al frente de PPT (ElTrece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Sin embargo, en la ma帽ana del martes se supo que el periodista hab铆a sido ingresado nuevamente a la terapia intensiva del nosocomio. Poco despu茅s de las 13 horas, se emiti贸 un comunicado oficial sobre su cuadro de salud. 鈥淓l Hospital Universitario Fundaci贸n Favaloro informa que el Sr. Jorge Ernesto Lanata reingres贸 a la instituci贸n con un cuadro febril. Se le est谩n realizando los estudios correspondientes, siendo necesaria su permanencia en el Hospital para un adecuado control cl铆nico y cumplimiento del esquema terap茅utico que se determine鈥, rezaba el escrito, firmado por los doctores Pablo Raffaele, Jefe de la Unidad Renal, y Mat铆as Fosco, Director M茅dico.

Cabe destacar que en el primer parte m茅dico de su internaci贸n, la Fundaci贸n destac贸 el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. 鈥淓l se帽or Jorge Ernesto Lanata ingres贸 a nuestra instituci贸n el d铆a mi茅rcoles 23 pasado para el tratamiento de una infecci贸n urinaria bacteri茅mica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control cl铆nico y cumplimiento del esquema terap茅utico鈥, se pudo leer en el comunicado emitido el 25 de agosto.

El lunes 4 de septiembre, la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, regres贸 al programa DDM (Am茅rica) tras haber estado ausente m谩s de una semana en el panel. All铆, la conductora Mariana Fabbiani le hab铆a preguntado a la panelista sobre la salud de su marido. 鈥淓star谩 pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infecci贸n urinaria, pero como 茅l es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos d铆as…鈥, apunt贸.