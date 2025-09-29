Volvieron a detener a Morena Rial

Es por incumplir con medidas judiciales en su excarcelación La hija del periodista se encuentra otra vez en el ojo de la tormenta.

La influencer Morena Rial, hija del periodista y conductor Jorge Rial, volvió a ser detenida por incumplir las medidas judiciales dictaminadas en su excarcelación por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el Juzgado Nacional de Rogatorias ordenó la captura de la joven de 26 años, motivo por el que uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad concurrieron a la calle Antezana 570, en el barrio porteño de Caballito.

La influencer aguardaba a ser atendida por un médico legista perteneciente a la fuerza de seguridad porteña para luego ser trasladada a la DDI San Martín por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con NA, el defensor Alejandro Cipolla sostuvo que Rial “no asistió al psicólogo”, una de las normas de conducta que debía cumplir para gozar de la excarcelación, beneficio que fue revocado.

De acuerdo al documento que accedió esta agencia, la influencer no justificó las ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.

Uno de los requisitos que se le había impuso a la famosa fue la prohibición absoluta para salir del país, permanecer en el domicilio que declaró ante la Justicia (la casa de su hermana Rocío en el barrio porteño de Colegiales) y realizar un tratamiento psicológico.

Además, el fiscal Patricio Ferrari le ordenó acudir cada 15 días a la Secretaría o juzgado que corresponda, no puede mantener contacto con ninguno de los otros implicados, informar a la sede fiscal el teléfono propio cuya geolocalización debe permanecer activa, acreditar medios propios de subsistencia.