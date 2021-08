VIOLENCIA EN LA UNaF. Indican que “hay intereses creados detrás de los hechos vándalicos”

El secretario general del gremio ADUFOR, Víctor Giménez en contacto con la AM990 habló acerca de la situación que se vive hoy en la Universidad Nacional de Formosa.

Giménez comenzó diciendo “lo vemos con mucha preocupación y en especial si se habla de los hechos de violencia vivió la junta electoral y el mismo Vicerrector en el vicerrectorado, por supuesto que no estamos de acuerdo con esta violencia”.

“Se están viviendo momentos muy críticos y todo esto se debe a innumerables faltas que se cometen al no cumplimiento de las leyes. La Junta Electoral lo que hace es atenerse a cumplir lo que ha dictaminado la Justicia Federal, entonces como hay un grupo de personas que no está de acuerdo con lo que ha dictaminado la ley busca la violencia”, añadió.

Y siguió “lamentablemente siempre estamos en boca de todos por malas noticias”. En relación a lo que sucede en esta institución, explicó “los diferentes rectores que han asumido no cumplen con lo que dictamina la ley de educación superior, pero este es uno de los motivos. Hay muchas cuestiones porque nos regimos por el estatuto de la intervención, que tiene 30 años. Nos debemos un gran debate entre todos, pero acá en realidad lo que viene a destapar un poco la situación son las elecciones porque siempre hay intereses creados. Lo que fija la ley del Consejo de Educación Superior dice es que el 70 por ciento de la planta de docentes debe ser concursado para que puedan conformarse las diferentes listas y ser electos los diferentes claustros, esto es lo que fija, pero han pasado 30 años desde que se ha normalizado la Universidad y no se han cumplido los artículos de la ley de educación superior”.

“La situación se fue agravando porque de tener solo el 30 por ciento concursado, en el periodo de esta nueva gestión que ya va terminando porque ya vamos por el cuarto año, no se ha sustanciado ningún concurso. Siempre la excusa que se pone es que no hay dinero para hacerlo, porque siempre hay un trasfondo político en esto”, manifestó.

“Si hay voluntad se pueden dar todos estos concursos que necesitamos para llegar al 70%. Hay que decir que tampoco se están dando las revalida de los concursos que se han hecho porque se están venciendo y se agrava la situación”, explicó.

“Hay facultades en las que no se han podido conformar listas, porque la cantidad de docentes concursados no es suficiente para conformar dos listas o más, esto es un riesgo muy grande. Y todas estas cuestiones llevan a la violencia porque hay intereses creados también. El Rector metió mucha gente y se ha duplicado la planta funcional”, cerró.