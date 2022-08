Villareal le pide 42 millones de euros a Barcelona por Juan Foyth

El defensor surgido de Estudiantes de La Plata, es una de las “prioridades” de Xavi Hernández, quien se interesó porque el jugador del seleccionado argentino puede jugar de marcador central o bien de lateral derecho.

El defensor argentino Juan Foyth sigue en la mira del Barcelona aunque para lograr su contratación el club catalán deberá pagar 42 millones de euros según lo adelantó este miércoles el Villareal, dueño del pase del futbolista.

En las últimas horas el representante de Foyth se reunió con dirigentes del Barcelona para agilizar la llegada del jugador al club catalán ante un especial pedido del entrenador Xavi Hernández.

Esa reunión puso en alerta al Villareal que hizo saber que “solo estarían dispuestos a desprenderse del defensor si los catalanes se hacen cargo de la cláusula de rescisión fijada en 42 millones de euros”, según publicó el periódico Mundo Deportivo.

Foyth, de 24 años y surgido de Estudiantes de La Plata, es una de las “prioridades” de Xavi Hernández, quien se interesó porque el jugador del seleccionado argentino puede jugar de marcador central o bien de lateral derecho.

“El defensor aparece como una opción pero el Villarreal no pondrá facilidades para su salida y el Barcelona no lo fichará a cualquier precio y no está dispuesto a pagar los 42 millones de euros”, señaló el periódico.

En tanto, Foyth no entrenó este miércoles con su equipo a causa de “molestias musculares”, según se informó desde el club.

El entrenador de Villarreal, Unai Emery, se refirió a la situación de Foyth en la conferencia de prensa previa al debut del equipo en el

repechaje de la UEFA Conferencia League. “Juan está muy contento aquí y eso me transmite tranquilidad. Si se paga cláusula o alguien tiene una oferta muy atractiva, puede afectar. Salen rumores, pero él está feliz”, remarcó el DT que también confirmó la ausencia del defensor en el partido de mañana ante HNK Hajduk Split por la ida de la fase de clasificación a la UEFA Conference League.

El Villareal debutó el último sábado en LaLiga derrotando como visitante por 3 a 0 al Valladolid.

https://www.telam.com.ar/notas/202208/601938-futbol-juan-foyth-villarreal-barcelona.html