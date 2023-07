Villalba aclaró que la medida de fuerza es de personal de Trasnea, no de REFSA

El gerente de REFSA Electricidad, el ingeniero Benjam铆n Villalba, se refiri贸 a la medida de fuerza que est谩n tomando los trabajadores de la empresa Transnea S.A. y explic贸 cu谩les ser铆an las consecuencias para la poblaci贸n formose帽a en el caso que llegue a generarse alguna situaci贸n de corte de suministro el茅ctrico.

Ante todo, cabe repasar que esta situaci贸n se habr铆a generado por el supuesto incumplimiento y falta de respuestas a diversos reclamos laborales realizados durante un amplio lapso de tiempo, por lo cual la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) inici贸 una medida de fuerza en la empresa Transnea S.A, encargada del transporte de energ铆a el茅ctrica en alta tensi贸n en el Nordeste Argentino.

En primera instancia, Villalba aclar贸 que los trabajadores de REFSA est谩n realizando sus tareas laborales normalmente, e insisti贸 en subrayar que el problema est谩 dado en 鈥渓os trabajadores de la empresa privada Transnea S.A. quienes desde el mi茅rcoles pasado se est谩n manifestando y cada vez est谩n endureciendo m谩s las medidas鈥.

En este contexto, aclar贸 que 鈥渆sta empresa no depende del Gobierno de la Provincia de Formosa ya que es privada鈥 e hizo saber que hay preocupaci贸n en el ambiente porque 鈥渢iene a cargo el mantenimiento de 132 mil voltios que es la que alimenta todas la estaciones transformadoras de Formosa鈥.

鈥淗ay una incertidumbre muy grande en REFSA, porque dependemos de Transnea para llevar la energ铆a casa por casa y, como las centrales no est谩n operativas por estas medidas, si surge alg煤n acontecimiento que llevara a generar un corte de energ铆a estamos complicados, porque debido a esto no podemos garantizar el servicio, porque no nos dejan ingresar a las estaciones transformadoras para poder solucionar鈥.

Villalba llam贸 a la reflexi贸n y dese贸 que 鈥渆sto se pueda revertir r谩pidamente, porque dependemos de ellos, ya que tenemos muchos hospitales, industrias, comerciantes que dependen de la energ铆a y esto hace que sea una situaci贸n muy delicada鈥.

鈥淨uiero volver a informarle a la poblaci贸n que las personas que est谩n en conflicto son los que nos suministran la energ铆a, no nuestro personal鈥, volvi贸 a aclarar.

Y concluy贸: 鈥淭odos esperamos que lleguen a una soluci贸n favorable para la gente, porque si llega haber un corte de energ铆a el que se perjudica es la gente de trabajo鈥.