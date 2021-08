VILLAFAÑE. Nuevo acueducto traerá alivio a la zona

El gobernador Gildo Insfrán encabezó el martes el acto de firma de actas de inicio de obras y llamados a licitación para la totalidad de los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia por más de 25 mil millones de pesos, en el marco de un plan denominado “Cien Obras para Formosa”. La AM990 habló con el intendente de la localidad de Villafañe, Hugo Onisimchuk al respecto y resaltó que el nuevo acueducto anunciado para la localidad traerá alivio a la zona.

Onisimchuk comenzó diciendo “el día de ayer nos hemos reunido con el Gobernador de la provincia y hemos recibido con mucha alegría el anuncio de las obras. Son 100 obras que no pensábamos que se iban a dar porque estamos hablando de 100 kilómetros de un acueducto, pero que no pensábamos que se iba a dar”.

Y añadió “se procederá a traer agua del río Paraguay, es una alegría y es una solución al problema del agua”.

“El río Negro se secó por las pocas lluvias. En nuestra localidad hay un estero grande que cargaba el reservorio de agua potable y las lluvias no son suficientes para poder mantenerlo y se secó. Muchas veces más del 50 por ciento el agua que consumimos son aguas subterráneas”, siguió.

“Gracias a las obras anunciadas ayer el problema con el agua no vamos a tener más. Estas son obras que no pensábamos y nadie ha soñado tener agua de Paraguay en nuestro pueblo”, explicó.

“Esta es una de las obras más importantes de la provincia porque son casi 50 kilómetros hasta Laishí y casi 50 nuevamente hasta acá. Es una obra importantísima para la Comuna”, cerró.

En total, se trata de 60 mil millones de pesos entre nuevas obras y las que ya se encuentran en plena ejecución en todo el territorio provincial.

La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo Policial “28 de Mayo” con la presencia del vicegobernador Eber Solís, el senador José Mayans, los intendentes y presidentes de comisiones de fomento como también de juntas vecinales. Además legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y los precandidatos del Frente de Todos.

El paquete de obras incluye autovía y obras complementarias, viviendas, hospitales, centros de salud, centros de Desarrollo Infantil, acueductos, pavimentación, obras eléctricas, reservorio de agua, construcción de veredas comunitarias, granulado para calles, entre muchas otras.

En el caso de la Capital, se firmó con el intendente Jorge Jofré la construcción del Instituto Politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” en el Polo Científico y Tecnológico; la construcción de la autovía desde la rotonda Virgen del Carmen hasta el barrio Namqom; obras complementarias desde la autovía Ruta Nacional Nº 11; ampliación y protección de márgenes de costa de la toma de agua cruda; construcción del Acueducto zona sur-oeste del barrio San Antonio al Lote 111.

Además un salón de usos múltiples en los barrios La Nueva Formosa y Santa Rosa; seis Centros de Desarrollo Infantil en Lote 110, Lote 111, Nueva Formosa, 8 de Marzo, Villa del Carmen y Monteagudo; extensión de red de desagües cloacales y conexiones domiciliarias en el barrio Simón Bolívar.

Cien actas

El gobernador explicó que el acto, donde se firmaron cien actas de nuevas obras, obedece a que el 18 de Agosto comienza la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio, según el cronograma electoral de las PASO del 12 de septiembre, y no será posible visitar todas las localidades para realizar un acto oficial con cada intendente.

Al mencionar el acto presidido por el Presidente Alberto Fernández donde se entregó la casa número veinte mil, consideró que “parecen pocas, pero son muchas en el contexto en el que estamos” y recordó que las viviendas estaban semi-terminadas cuando dejó el gobierno Cristina Fernández, pero “el egoísmo y la miopía del presidente anterior, trataron de ocultar las obras que eran para beneficiar a los que más necesitaban, privilegiando ellos endeudar la Nación con los organismos multilaterales de crédito y a la vez hacer esa bicicleta que era endeudar y fugar la plata”.

Señaló que la deuda contraída y el dinero fugado “coinciden, qué casualidad, la mayoría de los que lo hacían eran amigos o cercanos al primer mandatario”.

“También decía la compañera Cristina Fernández qué hubiera pasado si mi hermana hubiera hecho una transferencia de 25 millones de dólares, qué hubieran dicho hasta hoy. Pero todos se alarman y sorprenden porque el presidente cometió un desliz, un error, y tuvo un encuentro por el cumpleaños de su pareja” cuestionó.

Tras recordar que el presidente pidió disculpas, asumiendo su error y la total responsabilidad del hecho, “no le escuché al señor Mauricio Macri arrepentirse ni pedirle disculpas al pueblo argentino, que en ese mismo lugar, entraban jueces de la Nación, camaristas y al día siguiente metían presos a compañeras y compañeros”, hecho que no causó la alarma ni tomó tanta trascendencia pública.

Se preguntó quién hizo más daño, “una foto del cumpleaños de la pareja del Presidente o todas las otras visitas, y esa foto donde lo vemos cenando con la secretaria general del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, sonrientes, contentos, alegres, para endeudar a cuantas generaciones” para añadir que “seguramente nosotros no veremos la cancelación de esa deuda”.

Viviendas

Durante su discurso, Insfrán recordó que “en Formosa también hicieron lo mismo, teníamos 7 mil inscriptos en el IPV de futuros adjudicatarios, y cuando proyectamos la Nueva Formosa, y hablábamos de 5.400 viviendas que se iban a hacer en cuatro etapas, yo decía con esto vamos a llegar prácticamente a un déficit cero en la demanda habitacional, pero esto no ocurrió porque durante el gobierno de Macri nos suspendieron todas las remisiones y tuvimos que construir con nuestros propios recursos”.

Señaló que ahora puede observarse el avance de las viviendas en construcción y anunció que “muy pronto estaremos haciendo entrega a los destinatarios de cada una de ellas”.

Dijo que el paquete de obras con intendentes, están incluidas viviendas para toda la provincia, y habrá más porque el titular del IPV tiene las directivas de visitar los municipios, el equipo social debe hacer el relevamiento para saber cuál es la demanda de cada lugar, porque “tenemos un ministro que cumple con las directivas del Presidente y es alguien que conoce de esta situación, porque fue intendente de Avellaneda”.