VILLAFAÑE. La falta de lluvias hace que la situación sea complicada en la localidad

El intendente de Villafa帽e, Hugo Onisimchuk, en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n que vive la localidad a ra铆z de la falta de lluvias.

Onisimchuk comenz贸 diciendo 鈥渆n nuestra localidad casi no llovi贸 nada, hay esperanza de que llueva a la tarde, el s谩bado tambi茅n puede ser, pero hasta nada鈥.

鈥淎c谩 est谩 complicado el panorama porque todo lo que es verduras se fundi贸 con las altas temperaturas que se han registrado en la zona. El panorama es bastante desalentador, la gente no ha podido sembrar ma铆z, hay muy poco sembrado鈥, agreg贸.

Asimismo dijo que para los animales tambi茅n la situaci贸n esta complicada al no haber pastura.

Vale se帽alar que 鈥渆l pron贸stico no dice que hay perspectiva de lluvias importantes tampoco, solo hay chaparrones, pero si por lo menos cae eso, eso le va a hacer bien a las plantas鈥, explic贸.

De seguir este panorama ser谩 un desastre ara la producci贸n ganadera y agr铆cola.

Clases presenciales en la localidad

鈥淗ace alrededor de un mes llevaos adelante la primera reuni贸n que se tuvo con los directivos de las unidades educativas de la zona rural donde funcionarios del ministerio de Educaci贸n hicieron la propuesta, escucharon a los docentes y alumnos para saber c贸mo se estaba desarrollando el ciclo lectivo en la localidad teniendo en cuenta que muchos no contaban con los medios y los docentes ten铆an que ir a alas casas a entregar las tareas y esto generaba la necesidad de volver por lo menos unas horas a las clases鈥, dijo.

鈥淟as clases semipresenciales se est谩n desarrollando normalmente y est谩 siendo un 茅xito鈥, manifest贸.