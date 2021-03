Viernes positivo para el maíz

Cerró con alzas en Rosario y Chicago. La soja, en cambio tuvo su segunda jornada de ajuste en ambas plazas.

ROSARIO (NAP). Este viernes, el mercado de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario contó con subas para el maíz, bajas para la soja y ofertas estables por girasol y trigo.

Por soja, el valor propuesto por la mercadería disponible cayó a U$S 325/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz disponible ascendió a U$S 200/t, y la oferta por trigo Mayo se mantuvo en U$S 210/t.

En el Mercado de Chicago se dieron cierres dispares. Los futuros de soja finalizaron con pérdidas, presionado por las bajas registradas en el mercado de aceites, los contratos de maíz cerraron con subas, impulsados por compras de oportunidad luego de las caídas registradas en la jornada de ayer, y los futuros de trigo ajustaron con ganancias, producto de compras técnicas.

En el mercado Matba–Rofex, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 331/t.

Valores finales de los productos en la BCR:

– Por soja, U$S 325/t disponible, y con descarga en Mayo.

– Por trigo, U$S 210/t Mayo.

– Por maíz, U$S 200/t disponible, y U$S 195/t Junio.

– Por girasol, U$S 450/t entrega Abril.

– Por sorgo, U$S 195/t entrega 15/04 al 15/05´22, y Junio´22.