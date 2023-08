Vidal se defendió de las críticas de Patricia Bullrich y Macri

La precandidata a presidenta eligi贸 el humor para un hecho que no le caus贸 ninguna gracia: que Mar铆a Eugenia Vidal y Facundo Manes se hayan pronunciado a favor de su contrincante en las PASO, Horacio Rodr铆guez Larreta. “Son dos votos”, retruc贸 la dirigente y sus seguidores la aplaudieron. Si fuera solo eso, no se explicar铆a por qu茅 los bullrichistas se dedicaron un d铆a entero a decirle de todo a Vidal (“empleada del mes”, “vendida”, etc茅tera). La ex gobernadora recogi贸 el guante y dijo que entend铆a que no compartieran su decisi贸n, pero que solo expres贸 su voto. Tambi茅n dijo que en privado les va a decir “algunas cosas”.

Fue un d铆a de furia para el PRO, a partir de que se conoci贸 el tweet donde Vidal apoyaba a Larreta. Los primeros en salir fueron los m谩s cercanos a Bullrich, que la castigaron a Vidal por presuntamente incumplir su promesa de ser neutra. Incluso, en esa l铆nea, se sum贸 el ex presidente Mauricio Macri: dijo que era importante cumplir las promesas y que Vidal se hab铆a “desperfilado” con sus 煤ltimas acciones. Luego, sin mediar ni un minuto de reflexi贸n, Macri sali贸 a aclarar que no la hab铆a cuestionado. Inmune al principio de contradicci贸n.

Dos empanadas

Pero faltaba la palabra de Bullrich. Si hubiera que guiarse por las palabras de su jefe de campa帽a, Juan Pablo Arenaza, quien fustig贸 a Vidal por ser la “empleada del mesa”, se podr铆a interpretar que el nivel de furia de Bullrich era alto.

No obstante, recurri贸 a un chiste para sacarse el tema de encima: 鈥淪on dos votos, as铆 que nosotros estamos tranquilos. Vamos a ganar por m谩s que eso鈥, dijo y la aplaudieron todos los que la rodeaban, que tambi茅n estallaron en risas. Entre los que se re铆an estaba su candidato a gobernador N茅stor Grindetti.

En el entorno de Bullrich hay mucho enojo y decepci贸n con Vidal. Pensaban que ella, al igual que Macri, iban a evitar decir p煤blicamente a qui茅n iban a apoyar. Adem谩s, se帽alaban, Vidal estuvo durante un tiempo muy cerca del armado de Macri-Bullrich y lejos de Larreta. Quiz谩s lo que quebr贸 esa relaci贸n fue que Bullrich no aceptara a Cristian Ritondo como candidato a gobernador (curiosamente, Ritondo fue uno de los que cuestion贸 a Vidal, aunque luego tambi茅n moriger贸 sus cr铆ticas). O que Macri y Bullrich no promovieran a Vidal como candidata de consenso en la Ciudad de Buenos Aires.

Leona en libertad

Vidal viaj贸 a C贸rdoba, donde estuvo con algunos de los candidatos. Tambi茅n dio algunas entrevistas: en todas repiti贸 que hab铆a tomado la decisi贸n de decir a qui茅n iba a votar y que era un acto democr谩tico. “Quiero votar en libertad. Valoro la experiencia de Horacio, es importante haber gobernado a millones. Respeto mucho a Patricia, se ha ganado el espacio en Juntos por el Cambio. Que elija a Horacio no va en detrimento de Patricia, sino de tener la libertad de decir por qui茅n voto鈥, sostuvo Vidal, en plan de no confrontar.

Y le dedic贸 parte de sus declaraciones a Macri: “Lo que hice no fue m谩s que expresar mi voto, que es la esencia de la democracia y de la libertad. Puedo entender que haya personas, como Mauricio, que est谩n en desacuerdo. Lo que tenga para decirle de sus cr铆ticas lo voy a hacer en privado y en persona. No por las redes ni por los medios”, dijo para contrastar con aquellos que eligieron cuestionarla en p煤blico y sin ning煤n prurito.

Mientras tanto, las cr铆ticas en las segundas filas siguen circulando. Para muestra est谩 Maximiliano Corach, que forma parte del armado de Larreta y que acus贸 a Bullrich de ser cada vez m谩s parecida al oficialismo.

“Est谩n terriblemente enojados los cultores del pensamiento 煤nico, que linda es la democracia, la libertad de expresi贸n y los valores de juntos por el cambio. Que parecidos est谩n a鈥”, tuite贸 Corach.