Vidal dijo que le resultó “raro” que Macri le pida postularse en Provincia de Buenos Aires

La exgobernadora bonaerense explic√≥ su reciente cambio de distrito y celebr√≥ que “por ahora” se cumple el acuerdo para dejar de lado “agresiones y descalificaciones” entre los integrantes de la oposici√≥n.

La precandidata a diputada de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, Mar√≠a Eugenia Vidal, asegur√≥ que trabaja para que la coalici√≥n triunfe las elecciones presidenciales de 2023, y consider√≥ que los dirigentes de ese espacio optaron por “dar vuelta la p√°gina por que no es momento de agresiones”, tras un arranque de campa√Īa signado por fuertes cruces internos.

“Los problemas que tiene la Argentina, que no son nuevos, no los va a resolver un partido. Se necesita urgentemente un acuerdo de distintas fuerzas pol√≠ticas. Quiero ser la voz de los que quieren un pa√≠s distinto. Estoy trabajando para que Juntos por el Cambio gane en 2023. Ese camino se empieza a construir en esta elecci√≥n, no se puede esperar”, se√Īal√≥ Vidal en declaraciones a radio Rock and Pop.

Y en relaci√≥n a las pujas internas de Juntos por el Cambio, agreg√≥: “Acordamos entre nosotros, y por ahora lo venimos cumpliendo, dar vuelta la p√°gina. No no es momento de agresiones entre nosotros ni descalificaciones”.

En otro tramo de la entrevista la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires cont√≥ que cuando el expresidente Mauricio Macri le pidi√≥ volver a postularse en el distrito bonaerense, le “result√≥ raro” porque se sabe que hizo “toda su carrera pol√≠tica en la Ciudad”.

“Pero me enamor√© de la Provincia”, dijo Vidal, que a√Īadi√≥ que siente que hoy los dos precandidatos de JxC “(Diego) Santilli y (Facundo) Manes son l√≠deres nuevos” en el distrito y eso es positivo, pero dej√≥ claro que apoya al primero.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires consider√≥ que “es muy importante estar en la C√°mara de Diputados”, porque en ese lugar “se jugar√° si el oficialismo tener mayor√≠a o no” despu√©s de las elecciones de este a√Īo.

“Siento que este Gobierno est√° definiendo un rumbo para la Argentina que yo no quiero”, subray√≥.

https://www.telam.com.ar/notas/202108/564540-vidal-dijo-que-le-resulto-raro-que-macri-le-pida-postularse-en-provincia-de-buenos-aires.html