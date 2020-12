Vicky Xipolitakis se presentó en MasterChef Celebrity con una sangrienta remera 3D

Vicky Xipolitakis decidi贸 sorprender a todo MasterChef Celebrity durante la gala de eliminaci贸n, con una remera con un tibur贸n.

Vicky Xipolitakis sabe perfectamente c贸mo llamar la atenci贸n, y hace lo ha hecho al menos durante estos 煤ltimos meses en la televisi贸n.

En la gala de eliminaci贸n, la participante del exitoso certamen MasterChef Celebrity decidi贸 acudir a la misma con una remera muy particular, y que r谩pidamente se transform贸 en tendencia.

Adem谩s de llamar la atenci贸n con lo preparado en la cocina, la medi谩tica apel贸 a un look en donde apareci贸 con un tibur贸n saliendo de su espalda.

Pero este curioso look no fue casual, y la propia Vicky fue la que se encarg贸 de explicar el por qu茅 de su remera en la gala junto a las celebridades.

Y en ese sentido, cit贸 al reconocido tema de Proyecto Uno, llamado 鈥淓l Tibur贸n鈥, en donde quer铆a demostrar cierto optimismo: 鈥淰engo con un tibur贸n, porque dice 鈥榥o pares, sigue, sigue’鈥.

鈥淒omingo, gala de eliminaci贸n. Vengo a dejar todo con muy buena energ铆a鈥, coment贸 en un principio la madre de Salvador Uriel, que no es la primera vez que se transforma en tendencia durante estos programas de MasterChef Celebrity.

Hace algunas semanas, la vedette tambi茅n hab铆a utilizado una remera aunque no con un estilo 3D como la del tibur贸n, sino que era un homenaje a Germ谩n Martitegui, con quien tuvo algunos idas y vueltas que llamaron mucho la atenci贸n.

En ese sentido, el reconocido chef manifest贸 c贸mo es la relaci贸n que tiene con la participante: 鈥淰icky es una demanda insaciable. Paso yo, pasa Donato (De Santis), pasa Dami谩n (Betular), nada le alcanza鈥.

鈥淪iempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio: Me dijo 鈥榓y que linda sonrisa que ten茅s鈥, nadie me hab铆a dicho nunca eso a m铆 y se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonre铆r鈥, concluy贸.