VIAJES DE EGRESADOS. Empresa indicó que “es probable que entre febrero y marzo puedan darse los viajes de fin de curso”

El propietario de Sakura viajes, Marcelo Musso en contacto con la AM990 habló acerca de la posibilidad de que se lleven adelante los viajes de egresados entre los meses de febrero y marzo.

Musso dijo ‚Äúeste a√Īo fue muy dif√≠cil no solo para nuestra empresa sino que tambi√©n para las dem√°s empresas, fe un a√Īo con mucha incertidumbre desde el comienzo y hoy con certidumbre a raz√≥n de la resoluci√≥n que sali√≥ el d√≠a lunes, es por ello que nosotros ten√≠amos una comunicaci√≥n fluida con la gente, pero sin poder dar una certeza de lo que pod√≠amos hacer de reprogramar, sobre la devoluci√≥n de dinero en el caso que no quiera la reprogramaci√≥n‚ÄĚ.

‚ÄúNos sostuvimos todos estos meses gracias a la confianza de la gente, las noticias en los medios de comunicaci√≥n hoy son todos negros, pero la verdad que los padres de los pasajeros sigan pagando y apostando a los viajes de los chicos a decir verdad fue muy reconfortante y parte la buena administraci√≥n que tuvimos todos estos meses‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

Asimismo cont√≥ ‚Äúnosotros hemos cerrado los primeros 15 d√≠as de la cuarentena, despu√©s conseguimos un permiso especial porque ten√≠amos m√°s de mil pasajeros, hoy tenemos 700 que quedaron pagando y que siguen so√Īando con viajar‚ÄĚ.

‚ÄúTodo esto no depende solo de la pandemia, sino que tambi√©n tiene que ver con los limites cerrados de las provincias, de los lugares donde no est√°n armados los protocolos, pero ya hoy y despu√©s de la resoluci√≥n hablamos con los padres que a√ļn siguen pagando‚ÄĚ, manifest√≥.

‚ÄúNosotros a los padres les decimos que seguimos esperando la resoluci√≥n del Ministerio de Turismo y que nosotros queremos realizar los viajes siempre y cuando el sistema sanitario nos d√© la certeza de que los chicos van a ir y van a volver bien. Tenemos las fechas programadas para el mes de diciembre, pero al seguir pagando la cuota los padres siguen apostando a aun viaje a futuro, pero ahora con esta certeza de que es lo que se puede hacer dentro de lo que dice la ley de turismo, vamos a empezar con las reuniones por zoom con los interesados y reprogramamos para los meses de febrero y marzo o despu√©s seguir los cursos normales de reprogramaci√≥n o devolver el dinero de los abonado‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúCon los hoteles ya estamos hablando por fechas para febrero, son 150 mil estudiantes que quedaron varados, los nuestros aun no porque iban a ir en diciembre. Es una situaci√≥n muy compleja para las empresas‚ÄĚ, cont√≥.

Por ultimo indic√≥ ‚Äúquiero dejar a los padres tranquilos y decirles que estamos trabajando en la reprogramaci√≥n de los viajes con la seguridad sanitaria presente‚ÄĚ.