VÍA ON-LINE. APTRA invita a realizar los cursos de actuación y periodismo

El profesor de teatro de APTRA, Javo Rocha en contacto con la AM990 habló acerca de los cursos virtuales que son dictados en la institución.

Rocha comenzó diciendo “soy profesor de teatro hace 27 años. Mi escuela de teatro siempre funciono en diferentes teatros céntrico de Buenos Aires y en todos estos años han pasado al rededor de 100 personalidades por mi escuela que después se hicieron se han hecho famosos, uno de mis alumnos era el hijo de Luis Ventura que venía a ver las funciones en su rol de papá, en el año 2018 Ventura me invita a que mi escuela de teatro se convierta en la escuela de teatro de APTRA y ahí mudé mis clases al edificio sobre Saavedra en el barrio de Once”.

Y agregó “este es el tercer año que soy el profesor de esta escuela y arrancamos en el mes de marzo con los cursos ya los 15 días tuvimos que cortar porque empezó la cuarentena, pensé que iba a ser por 15 días que volveríamos en abril por la cuarentena. Estuve dos meses sin trabajar como muchos en Argentina”.

“Mi familia y amigos me decían que me largue a dar clases y cursos on line, yo no quería porque sentía tristeza y que iba a trasladar ese estado de ánimo a mis alumnos, y en realidad todos estábamos así. Hasta que una amiga psicóloga me dijo que me largue como profesor on-line porque tus alumnos están esperando, esto te va a hacer bien y a ellos también”, siguió.

Asimismo indicó “decidimos con APTRA reinventarnos y largamos estos cursos federales de actuación y periodismo, yo doy las clases de actuación y Luis Ventura los de periodismo”.

“Hay muchos chicos que quieren venir a Buenos Aires a estudiar teatro o periodismo y nosotros le estamos brindando esta posibilidad”, dijo.

“En cuanto a los cursos de actuación hay que decir que tenemos tres horarios: lunes, martes y miércoles de 19 a 21 horas y los cursos de periodismoson los sábado sal mediodía”,manifestó Rocha .

Para inscribirse en el caso de las clases de actuación pueden obtener info en @estudiojavorocha o al whatsapp que es: +5491144383618.

Para acceder a los de periodismo tienen que escribir al instagram de APTRA que es: @APTRA_ok

Los cursos son para todos.