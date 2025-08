Veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “No se vetan derechos, se garantizan”

Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación “Caminos Azules” TEA

Formosa expresó su descontento por el veto del presidente Javier Milei a la

Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad.

Cabe destacar que este martes 5 con motivo de visibilizar la lucha y exigir

una solución, la Asociación Caminos Azules se concentró en la Plaza San

Martín, reuniendo no solo a las familias, sino también a los prestadores de

servicios de discapacidad, quienes también se ven afectados por esta

situación.

En este marco, Santa Cruz expresó que “causó mucho dolor ver al

Presidente firmar el veto con tanta liviandad y sonriendo incluso”,

añadiendo que “no tiene corazón o no le importa porque realmente esta ley

no es un privilegio, solo estamos pidiendo que se cumplan los derechos de

las personas con discapacidad”.

Lamentó que “esto significa que en muchas familias van a tener que elegir

y optar qué terapias pueden realizar sus hijos y cuáles no, porque las

terapias son muy costosas”, agregando que “no puedo imaginarme un

adolescente con autismo sin sus terapias, es imposible, porque son

necesarias para tener una mejor calidad de vida”.

Sin embargo, sostuvo que “dentro de todo, en Formosa no se sienten tanto

los ajustes de Nación porque seguimos teniendo gratuidad en las escuelas

especiales, hospitales o centros de salud, donde la mayoría cuentan con

psicólogos y un equipo de asistencia”.

“Tenemos ese privilegio que en otras provincias no existe”, señaló y

mencionó que “no habrá familia que resista a tener que pagar todo”.

Al concluir, anticipó que “habrá otra concentración” destacando que

“nosotros no perdemos la fe y vamos a seguir luchando, para que esto no

quede así, porque es una ley súper necesaria, porque no estamos hablando

de privilegios, estamos hablando de derechos”.