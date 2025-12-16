Vera advirtió sobre la difícil situación de las provincias y anticipó un intenso trabajo legislativo en Formosa

Dijo que el Gobierno nacional “se está apropiando ilegalmente de
recursos que les corresponden a las distintas jurisdicciones del país”.
El diputado provincial del Partido Justicialista, Rodrigo Vera, se refirió al
complejo escenario que atraviesan las provincias argentinas a partir de las
políticas del Gobierno nacional y destacó la necesidad de fortalecer el
trabajo legislativo en Formosa para mitigar sus consecuencias.
En ese sentido, el legislador señaló a la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR) que el gobernador Gildo Insfrán viene advirtiendo de manera
permanente que la Nación “se está apropiando ilegalmente de recursos que
les corresponden a las provincias”, no sólo en materia de deudas
previsionales, sino también por obras públicas que estaban firmadas y
comprometidas, y que finalmente fueron recortadas.
“La situación va a ser difícil”, reconoció Vera, al tiempo que remarcó que
estas decisiones impactan de lleno en las economías provinciales.
No obstante, subrayó que en Formosa existe un plan de Gobierno claro y
una conducción definida que permite seguir acompañando a los formoseños
y las formoseñas.
“Tenemos trabajo por hacer para que estén cada vez mejor y, sobre todo,
para poder mitigar las consecuencias de lo que está ocurriendo a nivel
nacional”, afirmó el legislador del Justicialismo.
De cara al próximo período legislativo, Vera anticipó que será “muy
especial”, ya que la provincia viene de concretar una reforma
constitucional. Esto implica, explicó, la incorporación de nuevos derechos
y modificaciones en la Carta Magna Provincial que requieren leyes
específicas para su implementación. “Vamos a tener un trabajo legislativo
muy interesante, no sólo para adecuar el marco normativo a la nueva
Constitución, sino también para avanzar en un proceso de reforma
permanente que permita dejar atrás decretos y leyes de tiempos no
democráticos”, indicó.
En cuanto a las prioridades para las primeras sesiones, el diputado fue claro
al señalar que la principal iniciativa en carpeta es la Ley de Presupuesto.
“Es la ley más importante de todas”, sostuvo, y explicó que su tratamiento
estará condicionado por lo que ocurra a nivel nacional. “Siempre es clave
ver cómo se sanciona el Presupuesto de la Nación, porque termina
condicionando el escenario macroeconómico de todas las provincias.
Estamos muy atentos a esa situación”, concluyó.