VELORIOS. Algunas casas velatorias continúan trabajando con protocolos

María José Etala Costa de Read, propietaria de Fada y Costa en contacto con la AM990 habló acerca del protocolo en las casas velatorias a partir de las nuevas habilitaciones.

Costa de Read comenz√≥ diciendo ‚Äúyo hablo por la funeraria que represento, nosotros seguimos con los protocolos, un poco m√°s flexibles, pero siempre respetando las medidas impuestas por el sistema de salud‚ÄĚ.

‚ÄúNosotros tenemos los velatorios de manera graduadas, no son de 24 horas como era antes, no hemos vuelto a esa cantidad de tiempo, si se ha extendido el horario. No tenemos restricciones en cuanto a la cantidad de personas, siempre y cuando sean familiares y amigos. Nosotros pedimos que contin√ļen con el barbijo dentro de las salas, continuamos tomando la temperatura y en caso de que sea mayor a 37.6 grados no les permitimos ingresar a las salas‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúHoy nos han comunicado que el horario en el cementerio se ha extendido y ahora es de 7 a 12 y de 14 a 18 horas, si va a entierro, distinto es el caso de las cremaciones porque como nosotros nuestro crematorio no tenemos problemas en excedernos en el horario‚ÄĚ, continu√≥.

‚ÄúNosotros tenemos atenci√≥n de 24 horas, se pueden ir a retirar los cuerpos‚ÄĚ, cerr√≥.