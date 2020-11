VARADOS. “La Corte Suprema tiene tantas cosas mucho más relevantes para resolver que este conflicto de competencias”

Así lo indicó el defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990.

Gialluca explic√≥ ‚Äúla cuesti√≥n de si son competentes los juzgados federales o la justicia provincial para entender en lo que hace a todas las cuestiones de pol√≠ticas sanitarias viene siendo lamentablemente muy manoseada por distintos sectores de la justicia nacional y tambi√©n por abogados y referentes pol√≠ticos de algunos sectores pol√≠ticos‚ÄĚ.

‚ÄúHay que llevar claridad a la gente y decirles que la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n ha fallado sobre el particular. Esa viene a ser el m√°ximo √≥rgano sobre las C√°maras federales o jueces. Este es nuestro √≥rgano m√°ximo en el pa√≠s y en este sentido ya en el mes de este a√Īo la Corte en un amparo colectivo justamente contra provincia de Formosa acerca de las competencias de pol√≠ticas sanitarias determino que son las provincias los que tienen la competencia para llevar adelante las pol√≠ticas sanitarias en sus territorios‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

Y sigui√≥ ‚Äúen algunos casos pueden las medidas antip√°ticas o no y en otros pueden ser que se determine que las personas hagan los aislamientos dentro de los lugares determinados por el Estado y no en la provincia porque no hay la suficiente responsabilidad individual por parte de los ciudadanos y nada de ello quiere decir que sea irregular o ilegal. Ahora bien, lo que si nos ha causado muchos perjuicios sobre todo en los colectivos vulnerablemente hablando y que viven en Formosa como a los que est√°n esperando ingresar en su turno el hecho de que la Justicia Federal a trav√©s de un Juez subrogante haya permitido el ingreso de personas no a por medio del proceso determinado si no en forma paralela y eso ha roto el equilibrio que deber√≠amos tener en este momento‚ÄĚ, manifest√≥.

Por √ļltimo y en relaci√≥n al tiempo en que la Corte Suprema se expida se√Īal√≥ ‚Äúno hay plazos y creo que la Corte Suprema tiene tantas cosas mucho m√°s relevantes para resolver que este conflicto de competencias‚ÄĚ.