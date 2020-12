Vandalizaron con pintura y excremento la marquesina del teatro donde se iba a presentar Dady Brieva

Un grupo de personas atacaron el teatro donde se iba a presentar el humorista.

Dady Brieva fue escrachado en la puerta del teatro El Picadero, donde se iba a presentar.

Con pinturas y excremento, un grupo de personas agredió al humorista y realizó un lamentable acto.

‚ÄúEstoy tratando de encontrar las palabras despu√©s de limpiar la mierda que tiraron con pintura roja en la marquesina‚Ķ Me parece que no las voy a poder encontrar‚ÄĚ, dijo desde sus redes sociales en un primer momento.

En ese sentido, Sebasti√°n Blutrach, sigui√≥ con su postura en una conversaci√≥n con La Naci√≥n: ‚ÄúPrefiero no hablar mucho sobre el tema, me parece que no da. Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pas√≥ a la acci√≥n. Lo que me queda claro es que ning√ļn artista que realiza su trabajo debe ser escrachado‚ÄĚ.

La postura del due√Īo del teatro sobre el escrache a Dady Brieva

‚ÄúLo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresi√≥n que no debe ser profanado por el odio pol√≠tico. No soy inocente y entiendo que lo que sucedi√≥ tiene que ver con el espect√°culo que program√© de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espect√°culo; pero la agresi√≥n fue a El Picadero‚ÄĚ, agreg√≥.

El productor salió en defensa de Dady Brieva pero también remarcó que el teatro también terminó siendo víctima del ataque en su contra.

Recordemos que el famoso ultra K iba a hacer su espect√°culo llamado ‚ÄúSuper Dady‚ÄĚ en el teatro y ahora se esperan novedades al respecto.