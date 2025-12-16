Valor Agregado del PAIPPA realizó capacitación para la elaboración de panes dulces navideños

Previo a las fiestas de fin de año, técnicos del Área de Valor Agregado del

Instituto PAIPPA llevaron adelante una nueva capacitación con productos

tradicionales de estas fechas festivas.

La jornada se realizó en el Hospital Distrital N° 8 del barrio capitalino Eva

Perón, junto al equipo interdisciplinario del Servicio de Salud Mental de

dicha institución. Se elaboraron panes dulces navideños con frutas

abrillantadas caseras y chips de chocolate.

Según se destacó, el fin de estas capacitaciones es que cada familia pueda

elaborar sus propios alimentos en el hogar y también generar ingresos

económicos con la venta de estos productos.

En ese marco, la licenciada Karina Beckley, responsable de dicha Área del

PAIPPA, destacó que “hace más de 15 años trabajamos junto al pequeño

productor en la meta principal que es pueda aprovechar al máximo la

materia prima de estación que tiene en su localidad”.

En ese sentido, explicó que “a través de las buenas prácticas de

manufacturas” se brindan las herramientas para que efectúen el agregado

de valor a esa materia prima que no pudo ser comercializada o consumida,

a los fines de que “tengan la posibilidad de almacenarla, conservando su

calidad”, subrayó.

“Las buenas prácticas de manufacturas son los principios básicos de

higiene personal y de las herramientas o utensilios que se utilizan para

producir –indicó-. Por eso, es muy importante la esterilización, la

conservación y cómo debe ser el envasado, ya que el conjunto hace a la

calidad de las elaboraciones, sin agregados químicos y esencias, porque

trabajamos 100% artesanal y natural”.

Es así que se hace énfasis en elaboraciones como conservas tanto dulces

como saladas, teniendo en cuenta que “el PAIPPA busca el auto-

sostenimiento del pequeño productor y desde el Área trabajamos en ello y

lo logramos día a día”, finalizó.