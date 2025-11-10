Valdés y una delegación participarán en foros económicos globales en Bombay

Desde el miércoles 12 y hasta el 23 de noviembre el mandatario y su comitiva recorrerán la quinta economía mundial.

El gobernador Gustavo Valdés encabezará en los próximos días una misión internacional a la India, con el propósito de promover la inserción de Corrientes en el mercado asiático y atraer nuevas inversiones.

El viaje, previsto para el 10 de noviembre, contempla una agenda de quince días, que incluirá reuniones con empresarios, autoridades gubernamentales y foros multilaterales de comercio e inversión.

La delegación provincial participará en tres encuentros de relevancia mundial: la Cumbre Económica Mundial, la Exposición Mundial de Comercio y la Conferencia Asia Pacífico, a realizarse en la ciudad de Bombay. La confirmación del viaje se produjo tras una reunión en la Embajada de la India en Buenos Aires, donde el mandatario provincial fue recibido por el embajador Aneesh Kumar. Durante el encuentro se definieron los lineamientos de la agenda institucional que desarrollará la comitiva, integrada por funcionarios, legisladores y representantes de distintos sectores productivos.

Entre los confirmados figuran la ministra de Industria, Mariel Gabur; el ministro de Producción; el secretario de Coordinación y Planificación, César Bentos; el síndico del Banco de Corrientes, Luis Miguel Gundiski; la subsecretaria de Contenidos e Innovación Digital, Pilar Fernández; y el biotecnólogo Valentino Mórtola. Participarán en actividades de cooperación con organismos internacionales, cámaras empresariales y autoridades del gobierno indio. El objetivo central de la misión es atraer capitales internacionales que impulsen la diversificación productiva de la provincia y fortalezcan los vínculos bilaterales con la India, país que se ha posicionado como una de las mayores economías emergentes del mundo.

En este marco, Valdés busca consolidar un modelo de gestión que combine la apertura económica con la innovación tecnológica y la cooperación académica. La agenda incluirá además la evaluación de posibles escalas en Dubái o Catar, con el fin de explorar oportunidades de intercambio en materia de infraestructura, energía y tecnología aplicada al desarrollo regional.

En sus ocho años de gestión Valdés realizó viajes comerciales a Rusia, Lituania, Israel, China, Estonia, España y Alemania, entre otros países. TRANSICIÓN POLÍTICA

El viaje a la India se desarrolla en un contexto de transición institucional en Corrientes. Gustavo Valdés culminará su segundo mandato el próximo 10 de diciembre, fecha en la que asumirá su sucesor, Juan Pablo Valdés. En este proceso, el gobernador saliente continuará representando a la provincia en el exterior mientras el equipo entrante avanza en la conformación del nuevo gabinete provincial.

El gobernador electo confirmó que no acompañará a la delegación en esta oportunidad, aunque manifestó su respaldo al programa de expansión internacional impulsado por su antecesor. En declaraciones al programa Antes que se Imprima, expresó: “No, en este último viaje no voy a acompañar al gobernador, aunque forma parte de una agenda muy interesante con la que estoy totalmente de acuerdo”.

En ese sentido, agregó: “Porque si hay algo que tenemos que hacer los correntinos es salir a contar toda la potencialidad que tiene la provincia: nuestras capacidades, las ganas, la materia prima con la que contamos”. Asimismo, el próximo mandatario correntino subrayó que la promoción internacional de la provincia será uno de los ejes de su gestión. “De esa manera lograremos la llegada de empresas, de industrias. Ese va a ser el camino: la promoción de Corrientes y la atracción de inversiones. Creo que ese es el rumbo que debemos seguir”, señaló.

En otro orden de cosas, aseguró que concentrará sus esfuerzos en coordinar el proceso de transición institucional, mientras su hermano cumple con su agenda en Asia. La provincia articula la proyección externa con la consolidación de su estructura de gobierno, en una etapa de relevos que busca asegurar la estabilidad política y la continuidad del modelo de desarrollo. En este proceso, Valdés continuará representando a la provincia en el exterior.

(Norte Chaco)