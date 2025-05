Valdés: “Si Ricardo Colombi se baja de su candidatura, que me llame por teléfono”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este jueves a un posible diálogo con Ricardo Colombi, de cara a las elecciones en la provincia.

“Si Ricardo Colombi se baja de su candidatura (a gobernador), que me llame por teléfono”, afirmó y además, descartó un posible acuerdo con Pedro Cassani.

En declaraciones a radio Dos, el mandatario indicó que Colombi está armando su propio espacio, mientras que él está avocado al armado de “Vamos Corrientes”.

Respecto al futuro candidato a gobernador dijo que desea que: “Al próximo gobierno le vaya mejor que a mí. Pero hay algo, y es que, tenés que tener la suficiente fuerza para ser gobernador pero más importante es tener la generosidad de irte”.

Durante toda la nota se mantuvo en la camino de la ley, no sólo en relación a su renovación en sillón como gobernador sino en definir la fecha próxima de las elecciones. “Cuando sea el momento oportuno, lo diré”, dijo. Agregó, además, que “Soy consciente de que mi mandato tiene un lapso de tiempo y quiero que se termine cualquier tipo de reelección indefinida. Hay que tener ese tipo de decisión, hay que tener periodicidad en las funciones. Hay que avanzar por este camino”.

También se tiraron sobre la mesa los posibles candidatos a gobernador dentro de la alianza “Vamos Corrientes”. Durante la emisión, los periodistas mencionaron a Eduardo Tassano, actual intendente de la capital, como uno de los potenciales postulantes. Seguidamente, surgieron los nombres de Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador, y del senador Eduardo Vischi, entre otros referentes del oficialismo.

En relación al candidato del ELI (Encuentro Liberal) y sus aliados, expresó tensión al decir: “Nadie puede creer que después de ocho años se den cuenta de que está todo mal”, ironizó. Y añadió: “O son muy mentirosos, o son muy torpes”.

“Cómo puede ser que hayan estado en el gobierno y durante años de gestión no hayan criticado nada. Para mí, ellos no están en el camino de la construcción ni del proyecto que veníamos pensando”. Seguidamente, con un tono más sentimental agregó que: “esto duele, duele mucho porque hay muchas injurias y calumnias, pero más que nada por nuestros hijos, familia y nuestra gente. No me sacan de eje, al contrario, sólo demuestran los sucios que son en estas elecciones. Es lamentable y acá nos conocemos todos”, concluyó.