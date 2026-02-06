Valdés gestiona inversiones de Mercado Libre para Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió en Buenos Aires con representantes de Mercado Libre para analizar posibles inversiones en la provincia. Buscan impulsar la generación de empleo, fortalecer el desarrollo productivo y ampliar la presencia de la empresa en Corrientes.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, avanzó esta semana en gestiones estratégicas para atraer inversiones de la empresa de comercio electrónico Mercado Libre con el objetivo de promover el desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia.

En ese marco, el mandatario mantuvo el jueves por la mañana una primera reunión en la Ciudad de Buenos Aires con representantes de la compañía, en la que se exploraron oportunidades de expansión y posibles líneas de trabajo conjunto. El encuentro fue calificado por ambas partes como “una excelente primera reunión”, en la que se sentaron las bases para futuras instancias de cooperación.

Durante la reunión, se analizaron alternativas para acompañar el interés de Mercado Libre en ampliar su presencia en territorio correntino, a través de proyectos vinculados a la logística, los servicios digitales y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. En ese sentido, se destacó la importancia de generar un marco propicio que incentive nuevas inversiones y facilite la radicación de empresas líderes en la región.

Valdés remarcó que el fortalecimiento del vínculo con el sector privado es uno de los pilares centrales de su gestión. “Nuestra provincia ofrece condiciones favorables para el desarrollo y la inversión gracias a su esquema impositivo y a su ubicación estratégica”, expresó el gobernador, al tiempo que subrayó el compromiso del Gobierno provincial para acompañar a quienes apuestan por Corrientes.

La eventual expansión de Mercado Libre podría traducirse en un impacto positivo en la economía local, con la creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, la mejora de la infraestructura logística y el impulso al comercio electrónico en toda la provincia. Además, permitiría potenciar a pequeños y medianos emprendedores, facilitando su acceso a nuevos mercados y herramientas digitales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de una agenda orientada al crecimiento sostenido, la innovación tecnológica y la inclusión productiva. En ese marco, se busca consolidar a Corrientes como un destino atractivo para inversiones nacionales e internacionales, promoviendo un entorno estable, competitivo y previsible.

La reunión con Mercado Libre se inscribe en una serie de gestiones que la Provincia viene desarrollando para fortalecer vínculos con empresas líderes en distintos sectores. Estas acciones apuntan a diversificar la matriz productiva, generar valor agregado y ampliar las oportunidades laborales para los correntinos.

En paralelo, se destacó el trabajo que viene realizando la Provincia en materia de infraestructura, conectividad y modernización del Estado, aspectos considerados clave para el desembarco de grandes empresas tecnológicas. La expansión de la red vial, la mejora en los parques industriales y el fortalecimiento de los servicios digitales forman parte de una estrategia integral que busca acompañar el crecimiento del sector privado.

Asimismo, se valoró el rol de la capacitación y la formación laboral como herramientas fundamentales para garantizar que los correntinos puedan acceder a los nuevos puestos de trabajo que se generen. En ese sentido, el Gobierno provincial impulsa programas de formación en oficios, tecnología y logística, orientados a fortalecer el capital humano y responder a las demandas del mercado.

Desde el ámbito empresarial, se destacó el potencial de Corrientes como plataforma logística para el NEA, su cercanía con mercados estratégicos y su proyección regional. Estos factores posicionan a la provincia como un punto clave para el desarrollo de centros de distribución y operaciones vinculadas al comercio electrónico.

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el encuentro y reafirmó los objetivos de la iniciativa. “Más trabajo y oportunidades para los correntinos junto al sector privado. Me reuní con el equipo de Mercado Libre Argentina para analizar oportunidades de crecimiento y generación de empleo en Corrientes”, expresó.

Asimismo, Valdés resaltó la importancia de articular esfuerzos entre el Estado y las empresas para promover el desarrollo regional. “Nuestra provincia ofrece condiciones favorables para el desarrollo y la inversión, gracias a su esquema impositivo y a su ubicación estratégica”, reiteró en su publicación.

Desde la administración provincial indicaron que este primer acercamiento permitirá avanzar en nuevas instancias de diálogo y evaluación técnica, con el fin de definir proyectos concretos que puedan materializarse en el corto y mediano plazo.

De esta manera, el Gobierno de Corrientes continúa profundizando su política de apertura al sector privado, con el objetivo de atraer inversiones, fortalecer la economía local y generar más empleo genuino, apostando a un modelo de crecimiento sustentable, inclusivo y con fuerte impronta federal para toda la provincia.

(Diario Época / Corrientes)