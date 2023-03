Valdés confirmó que todos los jubilados percibirán el plus salarial sin descuentos

El gobernador Gustavo Valdés anunció ayer que todos los jubilados correntinos percibirán el monto del plus ($42.650) sin descuentos. La aclaración surgió luego de la polémica por los descuentos que aplicó el Instituto de Previsión Social (IPS) a quienes no habían realizado los aportes correspondientes.

En declaraciones a la prensa efectuadas en Bella Vista, donde cumple con una agenda de actividades oficiales, el mandatario comunicó que la Provincia se hará cargo con recursos propios, de los descuentos en el plus salarial que por la entrada en vigencia de la Ley Previsional se les aplicó a 2400 jubilados que no habían realizado los aportes correspondientes.

“Di instrucciones y todos van a percibir el mismo monto de plus sin descuentos, ya que vamos a hacernos cargo a través del Tesoro de la Provincia”, aseguró Valdés.

De esta manera, ese número de jubilados percibirá normalmente el aumento anunciado para marzo en el plus salarial, de acuerdo con lo señalado por el mandatario provincial.

Descuentos: explicación oficial

El interventor del Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes, Marcos Amarilla, había explicado el impacto de la aplicación por ley del régimen previsional actual, que motivó que un total de 2400 jubilados no percibieran el aumento anunciado para marzo en el plus salarial, por no haber realizado los correspondientes aportes. Aun así, se les garantizó un piso fijado en el valor de montos que venían cobrando en este ítem. Y enfatizó que estas medidas responden a la sustentabilidad del régimen jubilatorio solidario.

“A partir del mes de marzo se aplica el régimen previsional para los pluses, con lo cual a todos los jubilados y pensionados así como se les liquida la determinación del haber jubilatorio del 82 % móvil para jubilados y del 75 % (de dicho 82 %) para pensionados, de la misma forma se aplica al plus”, informó Amarilla. A la vez, remarcó que la medida obedece al cumplimiento de la ley, en función de sostener el sistema solidario del régimen previsional.

El funcionario provincial puntualizó que algunos jubilados incluso van a cobrar más que los aumentos en el plus, como los docentes, policías y en algunos casos, personal de la administración central, a los que aplicándoles la Ley Previsional van a percibir un plus mayor.

Amarilla aclaró que “no así los pensionados, porque a ellos se les aplica el 75 % del 82 % móvil, por lo que van a estar percibiendo un monto de alrededor de poco más de $21.000”.

Para poder aplicar estas medidas tendientes a garantizar el régimen solidario de la caja jubilatoria, existe un piso garantizado en cuanto a los descuentos que se aplican en los distintos casos. En este sentido, Amarilla señaló que dicho piso es puntualmente para aquellos jubilados y pensionados que en actividad no percibían el plus correspondiente, como ser el caso de los municipales, Poder Judicial y un sector del Poder Legislativo

“Como ellos no percibían el plus remunerativo en actividad, no se les podía realizar el aporte correspondiente. Ahora que cobran el plus siendo jubilados, se les va a retener el aporte correspondiente no ingresado oportunamente. Esa determinación y ese valor nos da por debajo del plus que se había cobrado inclusive en el mes de febrero”, precisó.

A su vez, Amarilla destacó que por decisión del gobernador Gustavo Valdés y por rango constitucional “la Provincia garantiza que nadie perciba un plus menor que el correspondiente al mes de febrero”, cuyos casos benefician “a un total de 2400 jubilados, sobre un universo de 33.000 que tiene la Provincia”.

En tanto, el máximo responsable del IPS dejó en claro que el sistema previsional es “solidario y al mismo debemos darle sustentabilidad y garantizarlo en el tiempo”, con lo cual el Gobierno de la Provincia hace un “gran esfuerzo presupuestario para mantener el 82 % móvil y que la Caja siga estando en manos de los correntinos, sin ser transferida a Nación”.

“Así se pone en un pie de igualdad a todas las personas que dependen de la administración pública provincial y municipal”, cerró Amarilla.

A la Corte por 10.000 millones de pesos

El Gobierno provincial inició una demanda civil contra el Estado nacional y la Anses por una deuda de 10.000 millones de pesos para las compensaciones jubilatorias.

Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Misiones presentaron de forma conjunta un reclamo por el retraso en los pagos; alegan el incumplimiento del presupuesto vigente. El dinero que no llega en tiempo y forma debe ser puesto por los tesoros provinciales. Corrientes reclama una deuda de 10.000 millones de pesos y la actualización de montos que se pagan de acuerdo con un cálculo tasado en 2017. La Provincia ya judicializó el reclamo.

Esas cajas previsionales, a través del Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres), pidieron a Anses que les informe el “estado de los procesos administrativos y/o presupuestarios” para cumplir con lo ordenado por el presupuesto.

La ley aprobada por el Congreso para este año contempla que cada anticipo mensual que gire el organismo “incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria”. Es la primera vez que Cofepres hace un reclamo de este tipo. La obligación de la Nación de solventar los déficits de los regímenes previsionales no transferidos es de 1999, cuando se suscribió un pacto fiscal en donde el gobierno central asumía ese compromiso.

En 2017, en la gestión de Mauricio Macri, dejó de exigirse la “armonización” de los sistemas provinciales con el nacional. Por ley se dispuso que los montos girados son los equivalentes a los desequilibrios que los regímenes tendrían si estuvieran en manos de Nación.

En ese esquema, Anses -con base en información que aporta cada provincia- simula cuál sería el rojo que generaría el sistema provincial bajo la hipótesis de que se aplicara la normativa previsional nacional.