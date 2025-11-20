Valdés anunció el cronograma de pagos para trabajadores estatales de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó este jueves las fechas del cronograma de pago correspondiente al mes de noviembre para los trabajadores de la administración pública provincial, incluyendo tanto a estatales activos como a jubilados y pensionados.

El pago se realizará por terminación de DNI, comenzando el próximo martes 25 de noviembre.

El pago, por terminación de DNI

La liquidación se pondrá en marcha el martes 25 y se extenderá hasta el viernes 28. En tanto que quienes cobren durante el primer día del cronograma tendrán el dinero disponible en cajeros automáticos el viernes 21.

El detalle del cronograma:

Martes 25: 0, 1 , 2 y 3.

Miércoles 26: 4 y 5.

Jueves 27: 6 y 7.

Viernes 28: 8 y 9.