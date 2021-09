VACACIONES. El Gobierno extendió el programa PreViaje con descuentos del 50%

La gerente de la empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 habl贸 acerca de c贸mo se encuentra la situaci贸n en el sector.

Romeo dijo 鈥渆l Previaje es un sistema que merece ser aprovechado, ya se ha utilizado el a帽o pasado, nosotros no pudimos utilizarlo porque no pod铆amos salir de la provincia, pero este a帽o si podremos y se puede proyectar las vacaciones para diciembre, enero o febrero鈥.

Y a帽adi贸 鈥渃reo que necesitamos salir de vacaciones. El programa viene a reactivar la actividad de las agencias de viajes las que hace m谩s de un a帽o y medio que no pod铆an trabajar鈥.

鈥淓l Previaje se realiza eligiendo el destino dentro del pa铆s, independientemente de los paquetes que se hayan armado. Se elige una agencia de viajes y como las agencias est谩n inscriptas lo que hace es emitir la factura correspondiente a lo que se gasta con el precio del paquete y no importa si se abona con tarjeta de cr茅dito. Lo gastado se ingresa a la p谩gina de Previaje y quien lo vendi贸 y a los 30 d铆as se recibe una tarjeta de d茅bito con un cr茅dito del 50 por ciento de lo gastado para utilizarlo en restaurantes, excursiones, otro viaje鈥, sigui贸.

鈥淢ucha gente est谩 aprovechando para ir a Bariloche en diciembre y Mendoza en el mes de julio porque e saldo que queda en la tarjeta pueden aprovechar todo el 2022鈥, cerr贸.

M谩s informaci贸n

El Gobierno anunci贸 que se extendi贸 el PreViaje, un programa de preventa tur铆stica que te reintegra el 50% del valor de tu viaje en cr茅dito, hasta mediados de septiembre. El objetivo es que m谩s turistas disfruten de la segunda edici贸n y fomentar el turismo interno.

鈥淒e esta manera, hasta el 15 de septiembre se podr谩n comprar los viajes a realizar durante noviembre de 2021 y obtener la devoluci贸n del 50% de los gastos en cr茅dito para utilizar en toda la cadena tur铆stica de Argentina. Adem谩s, los comprobantes podr谩n cargarse en el portal de PreViaje hasta el 20 de septiembre鈥, indic贸 el ministerio de Turismo y Deporte a trav茅s de un comunicado.

Quienes piensen viajar en diciembre de 2021, tendr谩n tiempo hasta el 30 de septiembre para comprar su viajes y hasta el 20 de octubre para cargar los comprobantes. Quienes lo hagan en enero de 2022, podr谩n comprar hasta el 31 de octubre y cargar las facturas hasta el 20 de noviembre. Y quienes viajen a partir de febrero de 2022, tendr谩n tiempo hasta el 31 de diciembre para comprar y cargar los comprobantes.

La cartera tambi茅n destac贸 el desempe帽o de la primera edici贸n, que se lanz贸 en 2020. 鈥淓n la primera edici贸n, el programa mostr贸 grandes resultados: $15 mil millones inyectados al sector, 600 mil turistas alcanzados, 100 mil comercios del sector recibieron pagos con la tarjeta y 13 mil prestadoras y prestadores de servicios tur铆sticos de todo el pa铆s participaron del programa. La segunda edici贸n se lanz贸 el 14 de agosto desde las Cataratas del Iguaz煤 y ya est谩 mostrando se帽ales positivas de cara al futuro de uno de los sectores m谩s perjudicados por la pandemia鈥, indic贸.