Vacaciones 2021: los destinos más elegidos, cómo cuidarse y los requisitos para moverse

Las vacaciones de verano son anheladas por todo los argentinos y este año tienen un significado aún más especial: para la mayoría de ellos será su primer viaje luego de la cuarentena. En lo que respecta a la comunidad viajera argentina y su afán de conocer el mundo, no es ninguna sorpresa que la mayoría de los argentinos (86%) está planeando tomar más precauciones relacionadas con la salud y la seguridad en sus viajes futuros, según advirtieron desde la agencia de reservas de viaje Booking.com.

Asimismo, más de la mitad (52%) prefiere evitar ciertos destinos porque le preocupa su seguridad sanitaria. Esto también se puede ver en la predominancia de los viajes más cercanos de casa. Al pensar en futuros viajes, el 42% de los argentinos planean viajar dentro de su propio país a mediano plazo (dentro de los próximos 7 a 12 meses), y el 28% planea hacer lo mismo a largo plazo (de acá a más de un año). No sólo que los viajeros van a buscar destinos de cercanía, sino que también serán experiencias más rurales y en destinos menos conocidos, con menos aglomeraciones de turistas.

Sin embargo, los argentinos están dispuestos a aportar lo suyo para priorizar su propia salud y la de todos. El 76% de los argentinos no tienen problema en viajar a destinos en donde los controles sanitarios al momento de llegar sean la norma, y el 72% no ve ningún inconveniente en visitar un destino en donde sea obligatorio usar tapabocas en público. Los viajeros también van a buscar seguridad en la industria de los viajes. El 72% de las personas esperan que los proveedores de viajes detallen con claridad las medidas de seguridad que están tomando. Además, el uso de las palabras “limpio” e “higiene” en las búsquedas de alojamiento han aumentado en más de un 60% comparado al año pasado, desde el inicio de la cuarentena.

“Esta temporada va a ser muy importante mantener las medidas sanitarias básicas de prevención -uso de barbijo, distanciamiento social, elección de alojamientos y espacios abiertos-, y estar atentos a seleccionar alojamientos y espacios que respeten esas condiciones”, aseguró en diálogo con este medio Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Si hay un sector en el mundo que quedó golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue el turismo. Las prohibiciones para viajar y el aislamiento obligatorio en gran parte del globo hizo que haya poco movimiento en un mercado que suele mostrarse prolífico a pesar de las crisis económicas.

Debido a este particular contexto, una encuesta realizada por el Programa de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) indagó respecto de la planificación de las vacaciones de los argentinos. Y los resultados dispararon números sorprendentes.

Casi el 70% dijo que no vacacionará, mientras el resto se repartió entre los que sí lo harán y los indecisos. Esa es una cifra contundente ya que, en comparación con la encuesta de UAI del año pasado sólo el 47% había manifestado que no se iría de viaje en 2020. El muestreo, realizado a 570 mayores de 16 años del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), arrojó también que el 40,8% de los que tiene pensado no tomarse descanso, no lo hará debido a la pandemia de COVID-19, mientras que el 27,5% argumentó que es por temas económicos. En las vacaciones del 2020, el tema monetario había ocupado el 77,3% de las respuestas de la encuesta anterior.

El 61,7% contestó que la pandemia modificó sus planes iniciales de descanso. Entonces, cuando se les preguntó si se aplicaría la vacuna contra la enfermedad antes de vacacionar, en el caso de que esté disponible en el corto plazo, poco más del 72% se mostró dispuesto al decir que “sí” y que “podría ser”. Los indecisos fueron el 27,7%.

A pesar de estas cifras, el 41,6% aseguró que “podría ser” un buen momento para vacacionar y el 34,1% cree que lo es, mientras que el 24,4% no sabe qué pensar al respecto. La gente cree que al haber sido un año especial, las vacaciones son muy necesarias (47,8%), bastante necesarias (32,8%), poco (13,5%) y nada (5,9%). El mes que más respuestas obtuvo en cuanto al momento de vacacionar en 2021 fue enero (29,4%). Mayoritariamente, los encuestados se tomarán un mes de vacaciones (23,4%) y muy parejo en las respuestas quedó una quincena (22,9%).

La gran mayoría de los que contestó que sí vacacionarán, aseguraron que lo harán por la Argentina (83,1%) y un pequeño grupo por el Exterior (16,9%). La Costa Atlántica fue el destino más elegido en las respuestas con el 52,1%. La siguieron el Sur (Ushuaia, Calafate, etc.) con el 17%, el Centro del país (Mendoza, San Luis, Córdoba) con 10,7% y el Noroeste (Entre Ríos y Corrientes) con el 8% de las respuestas. Sorpresivamente, por ser una encuesta realizada en el AMBA, sólo el 6,7% dijo que alquiló una quinta con pileta. En tanto, los que se irán al exterior eligieron Europa como el destino mayoritario con el 24,6%. La lista continuó con: Uruguay (16,6%), Centroamérica (16%), Otros (15,2%), Brasil (14,9%), Norteamérica (9,8%) y Chile (2,9%).

En cuanto a los protocolos que habrá en los distintos destinos, el 58% dijo que los cumplirá mucho (58%), bastante (33,1%) y poco o nada (8,9%). Una de las mayores preocupaciones a la hora de viajar es que el destino turístico no cuente con la infraestructura sanitaria accesible (87,5%).

“Tal como se esperaba, la demanda de los seguros de viaje aumentó significativamente, en parte porque la gran mayoría de los países lo exige en el nuevo contexto post COVID-19 y también porque es una forma de que los argentinos puedan planificar su viaje y sentirse tranquilos ante cualquier eventualidad. Tan solo en noviembre, vimos que el interés por los seguros de viaje se duplicó con respecto al mes anterior”, agregó Cristi.

Con la temporada de verano a punto de comenzar en varios destinos de la Argentina, como en la provincia de Buenos Aires y con un fuerte interés por parte de los argentinos en veranear localmente, la Costa Atlántica se prepara para recibir al turista con todos los protocolos sanitarios y las nuevas normas de DISPO que rigen en el país. Recientemente el Ministerio de Turismo y Deportes, junto con la Secretaría de Innovación Pública presentaron la web Verano, el sitio oficial del Gobierno que ofrece las herramientas y recomendaciones para las vacaciones de verano seguras, allí también se puede tramitar el Certificado Verano para viajar. “La Costa Atlántica tendrá una gran temporada. Ya se encuentran preparados para recibir el turismo y los destinos de playa siempre han estado entre los favoritos de los argentinos”, afirmó Gabriel Weitz, experto de KAYAK para Argentina, Chile y Perú.

Para Cristi, “las tendencias han estado en línea con lo esperado. Por los presupuestos más acotados, porque la gente siente más confianza en términos sanitarios en lugares más próximos y por los beneficios que ofrece el programa Pre Viaje lanzado por el Gobierno, este verano Argentina será el destino preferido, y eso se ha visto reflejado en un mayor volumen de transacciones en turismo interno durante las últimas semanas. Los viajeros también se inclinan por las reservas flexibles ya que se sienten seguros en caso de tener que reprogramar fechas. La flexibilidad es un factor determinante en esta nueva etapa del turismo”.

Con el objetivo de acercar a los viajeros toda la información que necesitan para poder planificar sus vacaciones, en la página oficial del Gobierno Nacional podés encontrar un mapa con qué provincias requieren obligatoriamente el Certificado de Verano, un documento que se tramita de manera online y te permite ingresar a las provincias y ciudades que se preparan como centros turísticos para el verano 2021.

Si miramos a los destinos, las fiestas de fin de año suelen ser el puntapié inicial de la temporada y para este año los destinos más buscados por los argentinos para Navidad y Año Nuevo son:

Navidad

1. Mar del Plata

2. San Carlos de Bariloche

3. Villa Gesell

4. Buenos Aires

5. Pinamar

6. Tigre

7. Mar de las Pampas

8. Cariló

9. Villa Carlos Paz

10. Mendoza

Año Nuevo

1. Mar del Plata

2. San Carlos de Bariloche

3. Pinamar

4. Villa Gesell

5. Villa Carlos Paz

6. Buenos Aires

7. Tigre

8. Villa General Belgrano

9. Mar de las Pampas

10. Cariló