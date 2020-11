USO MEDICINAL DE LA MARIHUANA. Aseguran “es una forma de darle un IFE diferente”

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó el autocultivo controlado de cannabis medicinal, así como también reglamentó el acceso al aceite y otros derivados en farmacias autorizadas. Anteriormente, el autocultivo estaba penalizado y tampoco se había puesto en marcha el registro que se contemplaba en la normativa anterior. El presidente de la Asociación antidrogas de Argentina, Claudio Izaguirre en contacto con la AM990 habló al respecto y aseguró que “esta lo único que hará es crear personas con problemas psiquiátricos, que es lo que se viene viendo”.

Izaguirre “se trató en reglamentar esta ley porque tiene que ver con los idas y vueltas tienen que ver con tratar de buscarle las formas de permitirle a los vendedores de marihuana tener sus propias plantaciones, es decir que la producción no estará en manos del Estado solamente”.

Y añadió “lo que permite esto es que cualquiera pueda plantar marihuana en su casa y pueda vender las florcitas para hacerse de unos pesos extra. Es una forma de darle un IFE diferente”.

“Técnicamente para poder hacer aceite de cannabis no de THC es necesario una serie de tareas previas que tiene que ver con la modificación de la planta para que de cannabidiol y no THC, lo que buscan los cultivadores es que tenga mucho THC por lo tanto lo que están haciendo es permitirle a los cultivadores de alguna manera legalizarla la plantación de marihuana y que puedan venderla con tranquilidad”, se explayó.

“El aceite de cannabis se importa de Canadá, lo que se viene haciendo hace un par de años desde el INTA y ANMAT es hacer las tareas pertinentes para poder crear el aceite de cannabidiol que efectivamente trabaja sobre algunas dolencias para poder ser distribuido de manera gratuita a las personas con algún tipo de enfermedad que requiera”, manifestó.

“De todas maneras hay que decir que la cantidad de personas que requiere de este aceite en el país es muy poca por lo tanto lo que se está haciendo es legalizar la marihuana en la República Argentina con las lógicas consecuencias, porque por ejemplo Formosa no tiene un buen sistema de salud mental y va a estar colapsado. Deja en las calles a las personas con problemas psiquiátricos por consumo de drogas y terminan matando gente en la calle como venimos viendo”, explicó.

“Hay que decir que lo que la ley no prohíbe es lo que esta permite, porque si se permite que se cultive marihuana para uso personal lo que se está diciendo es que cualquiera puede cultivar. Acá se legalizó el uso del aceite y la plantación personal, este dato no es menor ya que una cosa es lo que hace el Estado entregando el aceite controlado para las dolencias y por el otro son las plantaciones personales que permite la sanción de esta reglamentación”, indicó.

“Lo que hace la marihuana es crear paranoicos, psicóticos y esquizofrénicos. El cultivo personal lo que hace es obtener flores con 35 por ciento de THC y lo que creará son personas con problemas psiquiátricos, que es lo que se viene viendo”, cerró.

REGLAMENTACIÓN

La reglamentación de la ley 27630, de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, se hizo oficial a través del decreto 883/20. Se explicó que, entre otros puntos, este reconocimiento era necesario porque las barreras generaron que un “núcleo significativo” cultivara y formara redes que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legitimación social.

La reglamentación establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan Cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos. El Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) estará a cargo del Ministerio de Salud.

“Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el Reprocann quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el programa”, se detalló en el documento oficial.

Con la reglamentación se espera poder controlar la calidad de derivados del cannabis o supuestos derivados del mismo, para evitar comprometer la salud y que no se generen expectativas infundadas promovidas por el simple afán de lucro.

Asimismo, se establece: “Los y las pacientes que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de Cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan. Aquellas personas que, además, no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita, conforme la presente Reglamentación”.