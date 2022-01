Uruguay no testeará más por covid-19 a personas asintomáticas

El Ministerio de Salud Pública en Uruguay divulgó nuevos criterios de testeo y cuarentena para quienes hayan tenido contacto con casos positivos de covid-19. En un contexto donde los casos aumentaron a un promedio de más de 10.000 contagiados por día, las nuevas regulaciones se enfocan, sobre todo, en personas con síntomas.

Para quienes hayan estado en contacto con alguien que tuvo covid positivo, pero no presenten síntomas de la enfermedad, no habrá necesidad de realizar un test. Estas personas tampoco tienen por qué realizar una cuarentena. Esta disposición rige para personas con esquema de vacunación completo, que actualmente incluye las dos primeras dosis más la tervera de refuerzo.

Al mismo tiempo, rige para quienes, teniendo la inmunidad, estén a menos de 180 días de la última inoculación e, incluso, sean convivientes de la persona enferma.

El documento publicado por el Ministerio marca que “ante la situación epidemiológica a nivel global y nacional y basado en las recomendaciones de la OMS, se actualizan en este documento los lineamientos para la indicación de testeo” del virus.



Dentro de la población asintomática se exceptúan los casos de personas que “asisten o residen en comunidades cerradas con Grupos de Riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados”. En estas situaciones sí se deberá hacer un test de antígenos primero y luego, al quinto día de la última exposición al caso positivo, un test de PCR.

El Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo referencia al cambio de criterios en testeos, luego de varias críticas en redes sociales, e informó el porqué de las nuevas medidas. Consultado sobre si el hecho de no hisopar personas asintomáticas puede aumentar la circulación del virus, Salinas explicó que “habiendo una circulación tan alta, tiene que haber mucho asintomático que está circulando en la calle” previo al cambio en los criterios de testeo. “Pasan por debajo del radar de detección”.

De la mano de esa explicación, agregó que muchas de estas personas no fueron a consultar a sus prestadores de salud ni tienen “noción de contagio”. Sin embargo, también reconoció que es importante no dejar de testear, pero que el foco se encuentra en quienes presenten síntomas. “Que no se nos escapen, que no haya rezago”, dijo a a la radio El Espectador.

“Estamos siguiendo recomendaciones de la OMS que refiere al uso racional de pruebas ante circulación de ómicron”, comentó el ministro.

Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud Pública ordenan “la cancha en cuanto a testeo”. La llegada de la variante ómicron a Uruguay y la cantidad de contagios que esta implicó, además de las fronteras abiertas para extranjeros, han generado una “sobredemanda y un estrés en los sistemas primarios de atención (…) por casos que de pronto son completamente leves”, declaró Salinas.



Estas medidas impulsan a que no falten tests de PCR en el país, tanto desde mutualistas privadas como desde la salud pública. Para Salinas es primordial que haya disponibles para personas personas que padecen enfermedades y son población de riesgo. “Una persona mucho más joven y asintomática no corre ningún riesgo en ese sentido”, comentó.

También reconoció que el sistema de salud está manejando escasez de tests de antígenos, por lo que desde el Ministerio de Salud Pública se hizo un pedido de compra a varios proveedores para tener stock disponible.

Con respecto a esta situación, se habilitó la venta de antígenos en farmacias, donde hasta la semana pasada solamente tenían los permisos ocho de ellas en todo el país, y se encontraban en Montevideo. A partir de esta semana, un total de veinte farmacias podrán realizar los tests y se ubican en varios puntos del interior de Uruguay.