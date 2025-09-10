Uruguay cerró la Eliminatoria Sudamericana con un empate por 0-0 con Chile

El equipo de Marcelo Bielsa clasificó al Mundial en tercer puesto, con 28 puntos.

Uruguay empató sin goles con Chile al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En un partido sin goles, la llegada más clara fue para la visita, a los 14 minutos del complemento, con un remate del mediocampista Federico Valverde que dio en el poste izquierdo del arquero chileno.

La igualdad dejó al seleccionado de Marcelo Bielsa en el tercer puesto de la zona Conmebol de las Eliminatorias, con 28 puntos y la clasificación garantizada, mientras que los trasandinos terminaron últimos, con 11 unidades.

La primera llegada del partido fue de Chile, a los nueve minutos, con un remate de volea del mediocampista Rodrigo Echeverria, desde el borde del área, que se fue apenas por encima del travesaño, por el segundo palo.

Uruguay tuvo su primer acercamiento en 16 minutos de la primera etapa, con un remate fuerte del delantero Darwin Núñez, desde la medialuna del área, que fue desviado por encima del horizontal por el arquero Lawrence Vigoroux.

En 28 minutos, una gran jugada individual del extremo Lucas Cepeda por derecha culminó en un remate fuerte y bajo por el primer poste, enviado al tiro de esquina por Mele.

La “Celeste” tuvo la primera del segundo tiempo antes de los 30 segundos, con un remate desde el vértice derecho del área del delantero Cristian Olivera, que salió rasante y al poste derecho de Vigoroux, que contuvo en dos tiempos.

Chile llegó en el primer minuto de la segunda mitad, con una combinación que culminó en un disparo bajo y cruzado del defensor Fabián Hormazábal, tapado por Mele y cuyo rebote fue rematado sin precisión por el extremo Emiliano Ramos.

En 14 minutos, el volante Federico Valverde interceptó un pase sobre el borde del área grande y remató abriendo el pie derecho, con un remate que rozó el palo izquierdo del arquero.

Dos minutos más tarde, un centro prolongado en el primer palo le quedó a Brereton Díaz, que apareció libre por el segundo palo, dentro del área chica, pero erró un gol insólito.

Cuando iban 24 minutos, el defensor Paulo Díaz remató de tijera dentro del área, con una pelota que se fue cerca del poste derecho del guardameta rival.

Síntesis:

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 18.

Chile 0 – 0 Uruguay.

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos (Chile).

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

VAR: Daniel Nobre (Brasil).

Chile: Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Javier Altamirano, Emiliano Ramos; Ben Brereton Díaz. DT: Nicolás Córdova.

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Cristian Olivera. DT: Marcelo Bielsa.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Vicente Pizarro por Felipe Loyola (C), 25m. Gonzalo Tapia por Emiliano Ramos (C) y Kevin Amaro por Brian Rodríguez (U); 31m. Lucas Assadi por Javier Altamirano (C) y Alexander Aravena por Ben Brereton Díaz (C); 37m. Federico Viñas por Darwin Núñez (U); 39m. Ian Garguez por Fabián Hormazábal (C).