Uno por uno, quienes son los gobernadores que quieren suspender las PASO

La mayor√≠a de los gobernadores del pa√≠s quieren suspender las PASO en el 2021. Por √ļnica vez y con la justificaci√≥n de que el escenario sanitario sigue siendo demasiado complejo como para habilitar un enorme movimiento de personas en dos oportunidades consecutivas. Adem√°s, aducen que la reducci√≥n del gasto econ√≥mico les permitir√≠a seguir derivando fondos para el esquema sanitario y social que sostienen desde el inicio de la pandemia.

El viernes pasado el presidente Alberto Fern√°ndez incluy√≥ el proyecto para suspender las PASO en la agenda de las sesiones extraordinarias que tendr√° el Congreso. As√≠ habilit√≥ a los legisladores a tratar el tema y les hizo un gui√Īo a los mandatarios provinciales, que le hab√≠an pedido en dos oportunidades que apoye la suspensi√≥n de los comicios.PUBLICIDAD

La primera vez que recibi√≥ el pedido fue en diciembre, luego de que todos los gobernadores, menos el jefe de Gobierno porte√Īo, Horacio Rodr√≠guez Larreta, firmaron el Consenso Fiscal. En esa oportunidad¬†21 de los 24 mandatarios¬†le plantearon la necesidad de suspender las elecciones primarias con antelaci√≥n. Fern√°ndez les dijo que deb√≠a ser por consenso y los aval√≥ para que impulsen un proyecto.

Una semana despu√©s de ese encuentro el legislador tucumanoPablo Yeldlin present√≥ un proyecto para suspender las PASO. El documento ingres√≥ al Congreso pero qued√≥ congelado durante m√°s de un mes. El a√Īo electoral se puso en marcha y entonces la posibilidad de modificar las reglas del juego comenzaron a complicar las negociaciones.

Finalmente, el proyecto quedó incluido en la agenda de las sesiones extraordinarias y debería ser tratado en el corto plazo. El Presidente les encargó a los gobernadores que junten los votos para poder aprobar la ley, lo que implica una tarea extremadamente compleja.

Hay varios motivos que detallan la complicación del trabajo que deben hacer los legisladores que responden a los mandatarios. El principal es que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que  no es un tema importante para su gestión la suspensión de las PASO  y será muy difícil que los legisladores del oficialismo apoyen la medida.

El planteo del mandatario bonaerense tiene que ver con que en la Legislatura de la provincia un proyecto similar avanzaría debido a que en el Senado la oposición tiene la mayoría y Juntos por el Cambio ya planteó, en su mayoría, que no avalará la suspensión de los comicios.

El consenso pol√≠tico que pidi√≥ Fern√°ndez tiene que replicarse en el Congreso. La mayor√≠a de los gobernadores est√°n a favor de suspender las elecciones, algunos se bajaron de la iniciativa y le pusieron pa√Īos fr√≠os al tema, otros optaron por no manifestarse y solo Horacio Rodr√≠guez Larreta dej√≥ en claro que no considera necesario suspender las primarias.

El primero en proponer la suspensi√≥n de las PASO fue el sanjuanino¬†Sergio U√Īac. El 2 de noviembre plante√≥ la posici√≥n a trav√©s de sus redes sociales. ‚ÄúTeniendo en cuenta las Elecciones Legislativas 2021, y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se eval√ļe la suspensi√≥n de las PASO establecidas por Ley N¬ļ 26.571. Esto significar√≠a menor riesgo sanitario y mayor ahorro econ√≥mico‚ÄĚ, escribi√≥ en su momento.

Luego, el salte√Īo Gustavo Sanz, un mes despu√©s, decidi√≥ suspender las PASO locales. Con el paso del tiempo el chaque√Īo Jorge Capitanich y el tucumano Juan Manzur se pusieron a la cabeza del reclamo. As√≠ el reclamo fue tomando volumen y se convirti√≥ en un consenso amplio dentro del esquema de los gobernadores. El √ļltimo fin de semana fue el correntino Gustavo Vald√©s el que puso la cara y dijo: ‚ÄúLas PASO nunca sirvieron para nada, el Congreso las deber√≠a suspender por √ļnica vez‚ÄĚ.

Hay 19 gobernadores que est√°n a favor de la suspensi√≥n.¬† Son¬†Gustavo Saenz¬†(Salta),¬†Gerardo Morales¬†(Jujuy),¬†Ra√ļl Jalil¬†(Catamarca),¬†Gerardo Zamora¬†(Santiago del Estero),¬†Jorge Capitanich¬†(Chaco),¬†Ricardo Quintela¬†(La Rioja),¬†Juan Manzur¬†(Tucum√°n),¬†Sergio U√Īac¬†(San Juan),¬†Juan Schiaretti¬†(C√≥rdoba),¬†Omar Perotti¬†(Santa Fe),¬†Gustavo Vald√©s¬†(Corrientes),¬†Omar Guti√©rrez¬†(Neuqu√©n),¬†Gustavo Melella¬†(Tierra del Fuego),¬†Arabela Carreras¬†(R√≠o Negro),¬†Gustavo Bordet¬†(Entre R√≠os),¬†Gildo Insfr√°n¬†(Formosa),¬†Sergio Ziliotto¬†(La Pampa),¬†Oscar Herrera Ahuad¬†(Misiones) y¬†Mariano Arcioni¬†(Chubut).

Axel Kicillof (Buenos Aires) ya dej√≥ en claro que el tema no es prioritario para su gesti√≥n. No inclinar√° la balanza para ning√ļn lado. Rodolfo Su√°rez (Mendoza) sostiene que solo se deben suspender las PASO en los distritos donde no haya competencia. A algunos de sus colegas les hab√≠a marcado, en primera instancia, su voluntad de suspenderlas, pero despu√©s no se expres√≥. En el grupo de los mandatarios entienden que est√° condicionado el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los l√≠deres de Juntos por el Cambio, espacio que no avala la suspensi√≥n.

Alberto Rodr√≠guez Sa√° (San Luis) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) no se expresaron en p√ļblico sobre el tema y pretenden mantenerse el silencio. Horacio Rodr√≠guez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) es el √ļnico de los mandatarios que se expres√≥ en contra de la suspensi√≥n. Es uno de los puntales de la oposici√≥n, que en esta oportunidad se vio dividida por el tema, ya que los gobernadores radicales presionan para dar de baja las primarias.

A los gobernadores les costar√° tener el n√ļmero necesario para aprobar la ley. La reforma de una ley electoral necesita de la mitad m√°s uno de los legisladores que integran la C√°mara. En la C√°mara de Diputados necesitan 129 votos y en el Senado 37 votos. Necesitan una mayor√≠a especial que, por el momento, no tienen.