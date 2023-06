UNITÁN. Luego del reclamo, la empresa vuelve a la normalidad

El señor Antonio Gil, quien es gerente de la empresa Unitan de Formosa, en contacto con la AM990, se refirió al bloqueo que se desarrolló en las afueras de la planta por más de 140 días.

Al inicio dijo que lo que se significó a la fábrica fue perdidas, por un lado, a la empresa, ya que se producía, pero no se podía vender, y por otro a los proveedores del interior, que no podían vendernos la materia prima. Afecto a productores y a trabajadores de esos productores.

Significó fleteros, gomeros, estacioneros, contratistas locales, es decir el trabajo de muchas personas.

Consultado sobre como hizo la empresa para continuar durante ese tiempo, comentó que primeramente se trató de cumplir con todos los clientes, ya que el tanino no es un producto único que se produce, aunque nuestro país es el único que produce tanino de quebracho, el extracto curtiembre se produce también en Brasil y Sudáfrica.

Por eso, la situación trató de sacarse a flote con stock que teníamos en Chaco, que no perdió horas de trabajo y con stock de Buenos Aires y de depósitos fiscales. Esta empresa siempre tuvo stock, ya que nadie quiere tener plata inmovilizada en el mundo. Hay que tener stock para cumplir con los pedidos.

“Es toda una gran cadena que afecta a todos, porque si no vendo no puedo traer dólares al país, pero tampoco gasto, no contrato gente y esa gente no compra materiales y así sucesivamente”, enfatizó.

A partir de ahora, hay que ver para adelante. Durante estos cuatro días de feriado se realizarán tareas de reparaciones en la planta y se retomarán las actividades el día miércoles. Sin embargo, explicó que luego de tanto tiempo sin producir llevará un tiempo “calderear” de nuevo.

Sobre el conflicto dijo que se solucionó gracias a la colaboración de todas las partes intervinientes, tanto de los trabajadores en huelga como de la empresa, ayudados por el Ministerio de trabajo de la provincia y de la nación. Con el aporte positivo de todos se llegó a un acuerdo de salarios hasta el mes de octubre. A partir de allí, habrá que sentarse a dialogar nuevamente.

La empresa se mantuvo en su ofrecimiento de 102%. Sobre los trabajadores involucrados en la huelga, contó que durante la misma hubo 16 acuerdos de retiro voluntarios.

Al cierre, el señor Gil destacó que en años de trabajo no recuerda antecedente similar al de Unitan a nivel nacional.