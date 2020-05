UNAF. La Universidad comenzará a asistir a alumnos con alimentos

El secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el psicopedagogo Rafael Olmedo en contacto con la AM990 habló acerca de la inauguración del comedor y de la puesta en marcha del programa alimentario universitario que entrará en vigencia el día lunes próximo.

Olmedo comenzó diciendo “la entrega del edificio del comedor estaba prevista a fines del mes de mayo, lógicamente por esta situación de la pandemia y el aislamiento social, se retrasó la entrega ya que estuvo paralizada la construcción, cuando se habilitó para continuar con los trabajos se han tomado todos los recaudos para ello, esto demandó que se reduzca el personal y que los horarios sean más cortos, por supuesto que la obra sigue avanzando y tenemos pensado como máximo decir que la entrega del edificio será para fines del mes julio”.

“No obstante una vez finalizadas las construcciones hay que ver si continuamos con el aislamiento social, lo que impediría que pongamos en marcha el local”, agregó.

Al mismo tiempo señaló que “tenemos una alta demanda por parte de los estudiantes que son del interior y que están cumpliendo con la cuarentena en la ciudad de Formosa, hay otros que han regresado del interior para seguir con sus clases virtuales y por supuesto a raíz de lo que está sucediendo los jóvenes han manifestado el esfuerzo que están haciendo para quedarse acá. Con los representantes estudiantiles y los centros de estudiantes hemos conversado y acercado una propuesta al Rector de la universidad quien ha dispuesto destinar una partida presupuestaria para lo que sería un programa que se denomina programa alimentario Universitario “Almorzando con la UNaF” y alrededor de 600 estudiantes van a poder acceder a una ración de comida durante tres días de la semana.

Asimismo explicó “tenemos previsto comenzar el día lunes. Y las raciones van a ser repartidas al domicilio de los estudiantes, lógicamente que aquellos que vivan en zona de la universidad se van a poder acercar a retirar a la comida por el campus”.

“Estamos haciendo un relevamiento para poder llevarles la comida a los alumnos que estén dentro del programa, esto es algo que ya lo veníamos haciendo para el comedor y que nos ha facilitado el trabajo”, dijo.

Comentó además que a aquellas personas que ingresen al campus universitario, “se les tomará la temperatura, la presión arterial, se les dará barbijos y alcohol en gel también, puesto que el centro de salud está funcionando”.

En relación a cuantos son los alumnos que están necesitando el acompañamiento manifestó “hay una demanda de muchos estudiantes, lo que nosotros haremos en un principio será dar las raciones a 600 y a partir de allí veremos, porque estamos sujetos al presupuesto universitario, pero se verá la posibilidad de ir aumentando a partir de las demandas que vayan surgiendo”.

Consultado acerca de si los alumnos deberán abonar sus alimentos una vez que funcione el comedor, Olmedo indicó “cuando el comedor funcione la universidad subsidiará el costo del menú para que sea accesible, se había planificado que cueste entre 25 y 50 pesos, pero ante esta situación de emergencia, han variado bastante los precios, de todas maneras la idea es que una vez que el comedor funcione se subsidie una parte del costo”.

Clases

En relación a cómo se desarrolla el ciclo lectivo, Olmedo manifestó “el año academico se desarrolla de manera distinta a la que estamos acostumbrados como universidad. El sistema educativo argentino pensó en esta situación a raiz de esta emergencia sanitaria de reconvertir su metodología de enseñanza y aprendizaje”.

“Nuestra universidad no tenía mucha experiencia en la modalidad virtual, nosotros tenemos por ley la modalidad presencial, tuvimos no solo capacitar a nuestros docentes, si no que también capacitar a los estudiantes para que se comience a trabajar en esta modalidad a través, a partir de allí comenzamos a tener conectividad con los docentes, estos se incorporaron dentro de la plataforma de la universidad, empezaron a armaron sus clases virtuales”, señaló.

“Toda esta situación también genera algunos inconvenientes, uno de ellos tiene que ver con la conectividad que muchas veces esta saturado el sistema de internet y los estudiantes padecen esto”, argumentó.

Acotó también “otro de los inconvenientes tiene que ver con que los estudiantes siguen sus clases a través del teléfono y muchas veces no lo pueden hacer a través de estos, pero todos estos inconvenientes los tiene todo el sistema educativo universitario, no son propios de acá a partir de esta situación se comenzó a trabajar, hoy podemos decir que tenemos un alto porcentaje de materias que se están dictando de manera virtual”. Y siguió “de igual manera debemos decir que tenemos entre un porcentaje alto en estudiantes no se conectan, por lo que ahora se ha dispuesto un trabajo de tutoría para empezar a buscar que estos jóvenes se conecten con la universidad y expliquen porque no están trabajando con el sistema, toda esta situación conlleva a que la universidad empiece a trabajar con mecanismos de acompañamiento es por ello que se le exigió los dossier a los docentes en forma digital, se les dio un plazo porque se ha dispuesto la compra de unos pendrives para que ese material llegue al alumnado de manera gratuita”.

“Además se dispuso la compra de tablets para que puedan continuar con las clases. Ha mejorado el tema de la conectividad con los estudiantes y se están viendo los resultados óptimos”, explicó.

Evaluación

En cuanto a la manera de evaluar, dijo “desde la universidad se emitió una resolución donde se genera una serie de alternativas de evaluación y se toma como premisa lo que establece el Ministerio de Cultura de la Nación donde indica que la evaluación debe ser de manera que se vea el seguimiento del alumno y no el resultado de los trabajos que se están haciendo. La idea es que los alumnos puedan tener la posibilidad de regularizar sus materias, para ello se extenderá el cuatrimestre y en ese mes que se extiende un grupo de tutores de la universidad hará el seguimiento para facilitarle y darle la posibilidad de que puedan regularizar las cátedras. Los exámenes finales ya serán vistos más adelante porque estamos sujetos a las resoluciones que se vayan dando”.