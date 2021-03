UNaF. Investigan a un estudiantes que metió 9 finales en un solo turno de exámenes

Tras el escándalo que se destapó en los últimos días con un alumno que fue denunciado por sus pares, ex alumnos y hasta docentes, acusado de haber fraguado las calificaciones: metió 9 finales en un solo turno de exámenes y no tenía registro de cursadas desde el 2017. La AM990 dialogó con el Rector de la Alta Casa de Estudios, Augusto Palmetler quien habló al respecto y señaló que “se está investigando en qué condiciones se han tomado estos exámenes”.

Palmetler comenzó diciendo “es un poco difícil la respuesta porque no es muy usual, esto es algo muy costoso en el sentido del estudio. Realmente no he sabido de otras situaciones similares a esta, pero no es imposible”.

Y añadió “hay una denuncia al respecto, con datos y demás cuestiones. Esto está pasando a jurídica porque se tiene que iniciar una investigación ya que de modo preventivo tenemos que investigar sin manchar la honorabilidad y honestidad de los docentes que han tomado los exámenes”.

“Tenemos que ver si se han cumplido con todos los protocolos de examen y ver si las materias eran correlativas. Son 9 materias y se va a investigar que pasó”, señaló.

En relación a si el hecho de que el joven sea dirigente estudiantil haya incidido en aprobar tantos exámenes en pocos días, el Rector dijo “no debería incidir y esto también está siendo investigado”.

Por último, manifestó “se está investigando los exámenes porque han quedado gravados ya que fueron de manera virtual y hay pasos a seguir cuando se realizan de esa manera. La denuncia entró el día lunes y fue realizada por un egresado que está realizando otra carrera”.