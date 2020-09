UNaF. Cuando el sueño puede más que las diferencias políticas

La licenciada en historia, Karina Giménez (hija de este primero) en contacto con la AM990 habló acerca de la creación de la Universidad Nacional de Formosa y cómo dos hombres, Ramón Giménez y Carlos Silva, políticamente contrarios llevaron adelante este sueño a la realidad.

Giménez comenzó diciendo “nos une al escribano Silva un profundo afecto y respeto por parte de mi familia. Este afecto fue cultivado en estos años de trabajo, donde lo recuerdo con mis padres en reuniones o eventos porque había un objetivo que cumplir para Formosa y era justamente esa institución universitaria que faltaba como propulsora del despegue de eta ciudad que en los primeros años de democracia tuvo que reposicionarse en el plano de la Argentina que se quedó muy golpeada después de la última dictadura militar y había que fortalecer ese federalismo que estaba endeble y fueron estos dos soldados formoseños a pelear el desafío de una institución educativa de la envergadura que tiene una universidad pública. Ellos entendieron que era necesaria para el despegue de Formosa”.

Y añadió “las diferencias existen, es innegable y hay que decir que cuando el escribano visita a papá el que ya no esta tan bien de salud, todo el tiempo recuerdan y comentan cada una de las situaciones de su vida. Cada uno sigue perteneciendo a su partido político, tienen ideologías con claras y marcadas diferencias, pero creo que lo que le permitió actuar juntos fue el objetivo en común”.

“Hay que recordar que el proyecto de la universidad tuvo un veto presidencial, entonces cundo se volvió a insistir el año siguiente había que convencer los compañeros de bancada de que nos merecíamos una universidad, que la necesitábamos, que lo económico no podía ser un impedimento para ello”, dijo.

Asimismo indicó que “hubo gente que se enojó porque lo que implicaba para la UNNE perder la exclusividad del nordeste con esta nueva universidad que tuvo que definir metas y objetivos, tuvo que salir a explicar el cómo, de dónde iban a salir los fondos, no fue fácil. Yo estaba finalizando mis años de secundaria en ese tiempo, yo me formé en la UNaF, pero mi transitar como estudiante lo pasé allí.

“Yo conozco a la UNaF desde adentro, conozco de haberla transitado como alumna y ahora como docente, pero el mensaje es que cuando el objetivo es común y cuando hay consenso se bajan las diferencias y se camina en conjunto”, cerró.

Historia

Cabe recordar que la actividad universitaria empezaría en Formosa con un convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Más tarde, el 26 de marzo de 1971 se firma un Convenio por el cual se crea el Instituto Universitario de Formosa que inicia su actividad el 21 de abril de 1971.

En este ámbito comenzaron a funcionar los primeros Profesorados, algunos de los cuales continúan hasta la fecha, y se pone en marcha la carrera de Ingeniería Forestal en 1973. Luego, por Resolución Nº 0901/74 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se autoriza la creación de las carreras a término que se dictaban hasta ese momento. Esto permite una nueva inscripción para el Profesorado en Biología, así como la creación del Profesorado en Ciencias de la Educación Agraria, que serviría de base para la eventual creación de la Facultad de Ciencias de la Educación Agraria, y la carrera de Ingeniería Forestal, como asimismo los grados intermedios que pudieran corresponder, como base de la eventual creación de la Facultad de Recursos Naturales Renovables.

Estas Facultades son creadas por la UNNE sobre la base de la mencionada Resolución Ministerial. Por Resolución del Rectorado Nº 2082 de septiembre de 1976, se unifica el funcionamiento de las unidades académicas existentes (Instituto Universitario, Facultad de Ciencias de la Educación Agraria y Facultad de Recursos Naturales Renovables) en la Facultad de Recursos Naturales Renovables, en la que se dictaría de manera estable, la carrera de Ingeniería Forestal, implementándose diversas carreras a término de acuerdo con las necesidades emergentes. Otras actividades universitarias tenían como destinatarios a agentes que ya se desempeñaban laboralmente en esos ámbitos. Tal fue el caso de la carrera de Técnico en Administración Pública o Técnico Bancario. El dictado a término de los Profesorados cuya inscripción se llevó a cabo en el período comprendido entre 1970 y 1974 obedecía a la necesidad de atender demandas específicas para personas que estaban en actividad, aunque la inscripción a estas carreras estaba abierta a otros aspirantes.

En el año 1984 comienzan a funcionar los Profesorados, entre las carreras establecidas por el Convenio. En 1986 se inician, como carreras estables, el Profesorado en Educación Diferenciada y el Profesorado en Biología, los que continúan hasta el presente.

Por Ley Nº 23.631, promulgada el 21 de octubre de 1988, se crea la Universidad Nacional de Formosa, iniciándose así el proceso de transferencia de las unidades académicas dependientes de la UNNE, con asiento en Formosa, a lo que será la nueva casa de estudios.

Actualmente, la oferta académica de la UNaF incluye la Facultad de Humanidades (FH), con las siguientes carreras: Profesorado en Biología, Profesorado en Educación Especial, Profesorado en Física, Profesorado en Geografía, Licenciatura en Geografía, Profesorado en Historia, Profesorado en Letras, Profesorado en Matemáticas, Psicopedagogía, Licenciatura en Psicopedagogía y Profesorado en Química.

La Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), tiene las siguientes carreras: Contador Público, Licenciatura en Comercio Exterior, Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias, y Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación.

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) ofrece las siguientes carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Bromatología y Tecnicatura en Laboratorio de Análisis Clínicos.

La Facultad de Recursos Naturales incluye: Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootecnista y Tecnicatura en Agronegocios.

Mientras que el Instituto Universitario, con asiento en la localidad de Laguna Blanca, a través de la Facultad de la Producción y Medio Ambiente, tiene las carreras de Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Tecnicatura en Producción Agropecuaria e Ingeniería en Producción Agropecuaria.

Por esta ocasión, hay que destacar los conceptos del Esp. Augusto Parmetler, actual rector de la UNaF, quien sostuvo que “es imposible detener el crecimiento de la universidad, tanto en lo académico, lo edilicio, también en la construcción de conocimiento, porque el crecimiento sustantivo de la provincia va de la mano del nuestro”.

“Nuestra casa de estudios tiene la obligación y el compromiso inquebrantable de pugnar por políticas públicas serias y marcos jurídicos que privilegien la educación y la investigación como condiciones irremplazables para obtener el desarrollo y el acceso de forma equitativa a los bienes y derechos sociales, es por ello que este aniversario de la UNaF nos encuentra más comprometidos que nunca con la sociedad formoseña».