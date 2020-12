UNA VIDA JUNTO A LOS POBRES. Francisco Nazar cumplió 50 años como Sacerdote

El sacerdote Francisco Nazar, habl贸 con la AM990 y realiz贸 un reconto de su tarea sacerdotal en la Diosesis de Formosa.

Nazar comenz贸 diciendo 鈥渇ueron 50 a帽os muy intensos porque hay ciertas cuestiones de intuiciones porque Dios muchas veces te hace ver una cosa, empec茅 a celebrar mis 50 a帽os el 24 de diciembre del a帽o pasado en el Potrillo donde viv铆 momentos de mucha celebraci贸n con ese pueblo y luego lo fui viviendo en diferentes circunstancias hasta que lleg贸 esta pandemia que detuvo al mundo entero y que hizo que tuvi茅ramos que cambiar todos los programas y dem谩s cuestiones. El 12 de diciembre fue el d铆a de mi ordenaci贸n sacerdotal鈥.

鈥淟o m谩s destacado para m铆 ha sido encontrarme con una provincia que tiene una diversidad de riquezas muy grande. En primer lugar lo que significa una diversidad de culturas, ind铆genas, Wichi, Qom, Pilag谩, Nivacl茅, Los criollos y su mundo que es maravilloso, que tienen una cultura muy religiosa y tambi茅n encontrarme con inmigrantes y con este territorio del oeste donde mi primer parroquia fue la de Ingeniero Ju谩rez, este fue mi primer destino con 30 a帽os. Viv铆 all铆. Estuve atendiendo como cura misionero junto con otros actores sociales y tambi茅n con un extraordinario grupo de hermanas religiosas que vinieron de Espa帽a, all铆 dimos con alegr铆a nuestra vida y servicio y nos encontramos con esa belleza de cultura diferente鈥, a帽adi贸.

“Yo invito a los j贸venes que quieran seguir a Jes煤s a tener algunas cuestiones en consideraci贸n, nosotros no somos funcionarios. Somos seguidores”, manifest贸.

Vida privilegiada

En relaci贸n a c贸mo fue dejar la comodidad que le brindaba su pasar econ贸mico y venir a Formosa explic贸 ” yo sigo a mi maestro que es Jes煤s, 茅l se hizo nada, dej贸 la comodidad de su comunidad, pero Dios se baj贸 y se hizo uno mas entre nosotros. El que quiere seguir a Jes煤s debe dejarlo todo y yo lo hice. Dej茅 absolutamente todo. La comodidad y el dinero seg煤n el Evangelio seg煤n lo que ve铆a de la mano de Jes煤s pasaron a un ultimo lugar, porque lo importante es la personas humana. El hombre, los vinculos humanos, que son de amor y misecordia y perdon, esos vinculos”.

“Yo viv铆 un momento de la Iglesia en la que los pobres fueron nuestros preferidos, el Concilio Vaticano II y a trav茅s de los documentos latinoamericanos de Medell铆n y Puebla convoca a una opci贸n preferencial por los pobres y asumir una actitud misionera y de entrega hacia los sectores m谩s marginados y sufridos. Muchas cosas pasaron e hicieron que venga a esta parte del pa铆s, enviado por mi Iglesia Cat贸lica. Esta es mi alegr铆a, yo tengo tantas hermanos y hermanos que no los puedo contar”, manifest贸.

“Yo vivo la libertad de vivir en mi pueblo y vivo en el Oeste de la provincia porque atrap贸 mi coraz贸n. Yo no es que me siento incomodo, yo sufro con mi gente como todos, pero soy una persona muy feliz y doy gracias a Dios por esta vocaci贸n”, cerr贸.

Acerca de si quiere continuar con su carrera pol铆tica, explic贸 “estoy por cumplir 80 a帽os. Este fue un camino muy importante en la historia de mi vida porque yo conozco la provincia de punta a punta, pero sobretodo el oeste de Formosa, la pol铆tica era algo que no conozco, me dec铆an que lo haga y me met铆. No me arrepiento de haberlo hecho porque me met铆 ene l coraz贸n de lo que llamamos la pol铆tica y vi que los pobres est谩n ausentes, hay mucha corrupci贸n, hay mucho uso, fraude, mucho manejo oculto y perverso de lo que tenia que ser una pol铆tica entendida como lo entendemos en la iglesia que es por el bien com煤n de todos”.

Aborto

En relaci贸n al tema, se帽al贸 “soy parte de la Iglesia y estamos a favor de la vida y en especial la de u inocente en el vientre de su madre. Cualquiera raz贸n que se de, creemos que la vida se da en el momento del encuentro misterioso en el que el espermatozoide fecunda un 贸vulo y ah铆 nace una vida que es incre铆ble, esto yo lo defiendo siempre y as铆 ser谩 siempre. Espero que nuestros legisladores voten a favor de la vida”.