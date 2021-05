¿Una supernova imposible?

Las estrellas que sufren una explosión estelar del tipo conocido como supernova, que las aniquila como tales, deben cumplir unas condiciones muy específicas para que tal explosión se produzca. Se ha descubierto que una estrella, que estalló en supernova, no las cumplió. El enigma está servido.

El equipo internacional de Charles Kilpatrick, de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos, se valió de fotografías realizadas por el telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA para examinar la masiva estrella amarilla dos años y medio antes de que explotara como supernova.

Al final de su vida, las estrellas frías y amarillas con masa suficiente para acabar como supernovas suelen estar cubiertas por una envoltura de hidrógeno, que oculta el interior caliente y azul de la estrella. Pero esta estrella amarilla, situada a 35 millones de años-luz de la Tierra, en el cúmulo de galaxias de Virgo, carecía misteriosamente de esta capa de hidrógeno crucial en el momento de su explosión de supernova.

Nunca antes se había visto algo así. Tal como subraya Kilpatrick, si una estrella explota sin envoltura de hidrógeno, debería ser extremadamente azul, o sea extremadamente caliente, por la correlación existente entre color y temperatura. Es virtualmente imposible que una estrella sea tan fría sin tener hidrógeno en su envoltura exterior.

Tras muchos intentos de resolver el misterio, Kilpatrick y sus colegas han dado con una hipótesis que podría explicar lo ocurrido sin poner en entredicho una parte importante de la astrofísica.

Según esta hipótesis, la estrella sí tenía originalmente esta envoltura externa de hidrógeno, pero en los años previos al fin de la estrella, la envoltura fue expulsada por ella o bien fue succionada por una estrella compañera cercana.

Según esta hipótesis, la estrella sí tenía originalmente esta envoltura externa de hidrógeno, pero en los años previos al fin de la estrella, la envoltura fue expulsada por ella o bien fue succionada por una estrella compañera cercana.

