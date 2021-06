UNA MÁS Y VAN. Denuncian estafas en el banco Galicia a través del Homebanking

Crecen las denuncias de personas que han sido estafadas a traves del Homebanking del banco Galicia, Ricardo Soria, uno de los damnificados contó a la AM990 lo sucedido.

Soria dijo “el domingo 6 de junio me comunique con mi hija para saber si es que ya había abonado el departamento puesto que tengo a mis hijos estudiando en la ciudad de Córdoba a lo que éste me responde que aún no lo había hecho, le dije que iba a entrar al homebanking para ver la cantidad de dinero que tenía y si faltaba le haría una transferencia”.

“Cuando entro a las 20 horas aproximadamente, vi unos movimientos inusuales dentro de mi homebanking y pensé que era un error del banco ya que por ahí hay errores que se rectifican. Entré a mi estado de cuenta y me di cuenta que había unas cuantas transferencias realizadas, seguía fijándome mi estado de cuenta y vi un deposito por un crédito personal por más de 1 millón de pesos, veo esto y opté por ingresar a la solapa del banco para ver las operaciones que se realizan y evidentemente se me otorgó un préstamo el día sábado 5 del mismo mes”, añadió.

Y continuó “así como me depositaron se comenzó a liquidar, porque extraían montos elevados de dinero hasta dejarme la caja en cero, yo tenía unos 17 mil pesos que era para el alquiler de mis hijos, yo llamé al gerente del banco y este me dijo que yo le habré dado la clave alguien y le respondí que jamás le di a nadie mi clave, lo único que me pasó es que vengo recibiendo llamadas hace dos semanas del operador del banco de Galicia Formosa y después de un 011 avisándome que tenía un crédito a mi favor, en todo momento le dije que no quería ningún crédito. El día viernes al mediodía me llamaron y era justamente para consultarme por la tasa de interés, yo les dije que me habían llamado varias veces y no estoy interesado en ningún crédito”.

“El domingo me doy cuenta de esta situación y yo lo llamé al gerente y me dice que yo le di mis datos a alguna persona, cosa que no pasó. Me di cuenta de esta situación porque tenía que abonar el alquiler en Córdoba porque si no hasta el día de hoy no iba a saber nada”, señaló.

“Yo realicé la denuncia en delitos económicos de la Policía esa misma noche y ellos me han asesorado que realice la denuncia en diferentes lugares, fui al banco cuando llego el Gerente de la entidad no estaba allí, me atendió un administrativo y me dijo que solo íbamos a cambiar la clave de la tarjeta a lo que le respondí que la clave la cambie ayer y me preguntó cómo accedí a hacerlo y le contesté que por el homebanking y la cambié”, amplió.

Asimismo, indicó que le habían señalado que la solución a su problema iba a tardar un poco, pero que no me preocupe porque la primera cuota (del préstamo) no estaba por vencer. “Tuve que dar de baja a la tarjeta y que me iban a otorgar otra. No me di cuenta de lo que me dijeron porque estaba muy nervioso, vino otro empleado y me dijo que no sabía que decirme, le dije que me resuelvan el inconveniente y no me dieron ninguna respuesta”.

“Fui a ver a un abogado y cuando estaba en el banco la Defensoría del Pueblo gestionó el reclamo. Mi letrado realizó también la denuncia y esperé a que me respondan, el martes no tuve novedades, miércoles tampoco y ya el viernes ante la falta de respuestas hablé con un medio de comunicación para advertirle a la gente lo que me pasó”, contó.

Consultado acerca de si conoce el destino del dinero, el damnificado aseguró “tengo todas las transacciones impresas y presenté en el banco, en Defensa al Consumidor y a mi abogado. Tengo CBU, pero no conozco quienes son y corresponden a otras provincias. Hoy fui al banco, porque ayer entré a mi homebanking para ver si me habían solucionado algo y mi cuenta estaba bloqueada, en el banco me dijeron que me bloquearon la cuenta y no puedo habilitar mi homebanking hasta que se resuelva, procedí a dar de baja las tarjetas de crédito, cerré mi caja de ahorro que tenía con moneda extranjera y mi caja de ahorro en pesos no puedo cerrar, me llevo la sorpresa de que al dar de baja la tarjeta de crédito del banco tengo que pagar todas las cosas que compre en cuotas, tengo que pagar todo junto. El perjuicio que te provoca esto es gigante y el banco no te brinda ninguna respuesta ni ayuda porque esta todo en legales y tienen que investigar el caso, es insólito. Se hicieron más de 10 transferencias un día domingo, como no va a llamar la entidad para solicitar respuestas. Lo sorprenderte de esto es que cuando yo hice la denuncia pública, hay muchas personas damnificadas y están a la espera de una respuesta”, cerró.