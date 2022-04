UNA HORA MÁS DE CLASES. Desde Voz Docente indicaron que no se puede definir unilateralmente ésta cuestión

El titular del gremio Voz Docente, Manuel Pereira en contacto con la AM990 habló acerca de la implementación por parte del Ministerio de Educación de la Nación de una hora más de clases para todas las provincias.

Pereira comenzó diciendo “lo que nos preocupa a nosotros como gremio es que implica mucho más trabajo docente, creemos que lo que se hubiera hecho es convocar a los gremios a paritarias para definir ésta cuestión, en lugar de definir unilateralmente porque quien está frente al aulas es el docente”.

“Hay que decir que esto viene desde el año 2006 porque la ley de financiamiento educativo había puesto como meta que en el año 2010 las escuelas primarias tengan jornada completa y eso no ocurrió, esto no es solo por la pandemia, esto es el grave problema que tenemos en educación desde esa época y hay que tener en cuenta que en el 2016 nuestros chicos estaban por encima de la media y en 2013 retrocedimos y estuvimos a la par de la media y en el 2019 las estadísticas nos ubicaban el penúltimo lugar, es por ello que es necesario que se ocupen de este preocupante tema. Nosotros pedimos que estén todos los actores de la educación y que no se lleve delante de manera unilateral”, cerró.