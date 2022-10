Una entidad de productores se declaró en alerta

La Asociaci贸n Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se declar贸 en alerta al considerar preocupante la actual situaci贸n del campo argentino.

En un comunicado, desde AAPA hacen referencia a dos temas concretos:

Uno, “sigue merodeando el fantasma de las retenciones. En el proyecto de ley de presupuesto 2023, se establece la facultad del Poder Ejecutivo de fijar las al铆cuotas de los derechos de exportaci贸n. Esa debe ser una decisi贸n del Congreso. El gobierno dice que no las aumentar谩, pero ya no es cre铆ble”.

Dos, “se agrav贸 el conflicto de Rusia / Ucrania. Como consecuencia sube el precio del ma铆z y trigo. No nos olvidemos del intento por la renta inesperada. Que no aparezca otra decisi贸n similar. Por todo esto decimos. No nos dejemos estar. Estemos atentos y en alerta”.

Qu茅 es AAPA

鈥淪omos una instituci贸n m谩s, como Federaci贸n Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y CRA鈥, cont贸 a mediados de abril el integrante del Consejo Directivo de AAPA, Alberto Pafundi. De esta manera, el sector agropecuario tiene una nueva entidad que busca representar los intereses de los productores.

Los tr谩mites comenzaron en 2020 y este a帽o lograron la personer铆a jur铆dica. Respecto a la creaci贸n de esta entidad, Pafundi coment贸 a Agrofy News que hace tiempo que la Mesa de Enlace no representa al sector y agreg贸: 鈥淒esde abajo buscamos amparar al productor鈥.

AAPA naci贸 como un grupo de WhatsApp, contaron sus creadores. En este sentido, se帽alaron que luego del conflicto con el Gobierno en 2008, muchos de ellos quedaron en contacto. Con el correr del tiempo, las reuniones y el contacto comenzaron a ser m谩s frecuentes, relataron.