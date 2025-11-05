Una empresa suiza eligió el Chaco para instalar su planta industrial y operar con personal íntegramente femenino

El subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla, destacó que la multinacional SIKA abrió una planta en Puerto Tirol, donde trabajan exclusivamente mujeres chaqueñas. La inversión se concretó en una provincia con baja carga impositiva y fuertes incentivos para el sector industrial.

En diálogo con Radio Uno, el subsecretario de Industria y Comercio del Chaco, Patricio Amarilla, celebró la instalación en Puerto Tirol de una nueva planta de la empresa suiza SIKA, reconocida mundialmente por sus productos para la construcción. La firma, que también fabrica bajo la marca Claucol, eligió la vecina provincia para su expansión regional.

“Estamos muy contentos de que nos hayan elegido como provincia. Puerto Tirol se consolida como una zona industrial y logística estratégica, en el corazón del corredor bioceánico, desde donde se puede salir al Mercosur y hacia los puertos del Pacífico”, explicó Amarilla.

La planta inaugurada recientemente tiene una particularidad que la distingue a nivel mundial: es la primera en toda la red global de SIKA operada exclusivamente por mujeres.

“Son 13 mujeres chaqueñas, capacitadas y formadas para llevar adelante el proceso completo de producción y logística. Es una experiencia inédita y un orgullo para nosotros”, sostuvo el funcionario.

Amarilla subrayó que esta decisión empresarial refleja una política de inclusión y de igualdad real de oportunidades en un rubro históricamente dominado por varones. “Ya no hablamos solo de administrativas o secretarias, sino de operarias en el corazón de la planta”, apuntó.

El funcionario también explicó los incentivos que ofrece el Gobierno del Chaco para atraer inversiones.

“Nuestra provincia es hoy la más barata del país para invertir: el impuesto a los ingresos brutos ronda el 2,9% y va en baja. Además tenemos créditos productivos para maquinaria e innovación, con montos que van desde los 20 hasta los 150 millones de pesos”, precisó.

Entre otras herramientas, mencionó la Ley de Promoción Industrial Provincial, que reduce tarifas energéticas para empresas productivas, y programas que vinculan a grandes cadenas comerciales con productores locales, fortaleciendo el entramado económico interno.

Asimismo, adelantó que el próximo año habrá financiamiento nacional para proyectos industriales que integren inteligencia artificial en sus procesos, con cobertura estatal del 50% de la inversión.

Por último, Amarilla señaló la importancia de pensar el desarrollo desde una mirada regional:

“Formosa, Corrientes y el Chaco podríamos conformar un polo logístico del Mercosur. Si no trabajamos coordinadamente, corremos el riesgo de que la industria logística se desplace hacia Paraguay, que avanza muy rápido en este terreno”, advirtió.

fuente: El comercial