Una caravana de barras viajó hasta Villa Gesell para despedir a Matute, el creador de los Borrachos del Tablón

Se juntaron en el peaje de Hudson y viajaron hasta la ciudad balnearia para darle el 煤ltimo adi贸s al barra que lider贸 la tribuna durante 13 a帽os y muri贸 en un accidente de tr谩nsito.

Si la pandemia fuera historia y el f煤tbol se jugara con p煤blico local y visitante, quienes esta ma帽ana transitaron por la autopista La Plata-Buenos Aires podr铆an haber inferido que un grupo de la barra de River hab铆a equivocado el camino para ir hasta Mendoza, donde el equipo de Gallardo juega el s谩bado contra Godoy Cruz por la tercera fecha de la Copa de la Liga. Porque con camisetas oficiales, barbijos con el escudo del club, buzos y gorros con el n煤mero 14, la vieja guardia de Los Borrachos del Tabl贸n se junt贸 en el peaje Hudson para despedir a Rub茅n Matute Coppola, el fundador de la barra, qui茅n muri贸 en un accidente de tr谩nsito cerca de la rotonda de Alpargatas tres d铆as atr谩s. En el lugar se hizo un peque帽o acto y despu茅s la caravana enfil贸 hacia Villa Gesell, donde viv铆a Matute y donde ser谩 enterrado.

La postal de la autopista dej贸 tambi茅n presencias y ausencias. La caravana fue liderada por Luis el Oso Gallardo, su segundo de entonces. Pero tambi茅n se dejaron ver Luis Pereyra, el famoso Luisito, quien domin贸 la tribuna en los 90 junto a Edgar el diariero Butassi, qui茅n no fue de la partida por cuestiones de salud, y Ram贸n Rito Barrios. Tambi茅n estuvieron dirigentes de otra 茅poca, como Hugo Slipak y Luis Mazulla y barras que tuvieron mucha importancia en los primeros a帽os de los 2000 como Hern谩n Taboada y Christian Ghisletti, alias el Turco del Oeste.

En cambio no se vio a otros ex l铆deres, como el Gallego Chofitol, el Zapatero Alejandro Flores o Adri谩n Rousseau, ni a los 煤ltimos hombres fuertes del tabl贸n, caso Mart铆n Araujo y sobre todo Guillermo Godoy, el famoso Caverna. Estos 煤ltimos seg煤n la vieja barra decidieron no ir porque estaban ofendidos con c贸mo los hab铆a caracterizado Matute en la nota con Infobae, cuando afirm贸: 鈥淣osotros no hac铆amos plata con River, 铆bamos por la camiseta. Si nos daban 350 entradas y dos micros y 茅ramos 500. Mir谩 las fotos de la 茅poca, como mucho hab铆a tres camisetas oficiales en la tribuna. Hoy est谩n todos con camperones que les da el club. Fijate la diferencia, los de ahora tienen 3000 entradas, son millonarios, les revientan la casa y les secuestran siete palos. Nosotros no fuimos a la Intercontinental (NdR: en 1986 contra el Steaua Bucarest, en Tokio, River gan贸 1 a 0 y sali贸 campe贸n) porque no nos daba la moneda y los de ahora conocen el mundo entero, 驴entend茅s?鈥.

La historia de Matute fue un secreto guardado bajo cuatro llaves hasta que el mes pasado decidi贸 romper el silencio en la nota con este medio. All铆 este hombre de 64 a帽os, descendiente de sicilianos y que se hizo de River porque a dos casas de distancia de su hogar viv铆a Renato Cesarini, narr贸 c贸mo gest贸 el grupo de violentos que se apoder贸 de la tribuna del Monumental y el por qu茅 del nombre. 鈥溌緾贸mo quer茅s que le ponga si eran todos borrachos? Vino y porro todo el tiempo. Eso s铆, nunca ortivas como los de Boca. 脡ramos una re banda, la m谩s grande de la Argentina, nadie pod铆a con nosotros鈥. Claro que aquella barra marc贸 una 茅poca violenta del f煤tbol argentino en la que casi todos los fines de semana a la salida de la cancha hab铆a enfrentamientos contra barras de equipos rivales. 鈥淟lev谩bamos armas, s铆, y sal铆amos con tres camiones cargados con cadenas. Pero s贸lo las us谩bamos si los otros ven铆an a buscarnos armados, porque jam谩s le hicimos una maldad a quien no se met铆a con River. Pero el que ven铆a a buscarnos nos encontraba鈥, dec铆a Matute a Infobae, adem谩s de reconocer los pactos con la Polic铆a y los trabajos para la pol铆tica y ser qui茅n domin贸 la tribuna desde mediados de los 70 hasta 1990, cuando se mud贸 a Villa Gesell porque sab铆a que lo estaban buscando tras participar de un robo de contenedores en la aduana utilizando papeles mellizos. All谩, igual, termin贸 preso por una causa de tenencia de armas de guerra, encubrimiento y drogas, por la que pas贸 tres a帽os y medio tras las rejas.

Cuando sali贸, espor谩dicamente viajaba a ver a River y era tratado como un mito en el Monumental hasta por la propia dirigencia, lo que es un fresco perfecto del f煤tbol argentino. Esta ma帽ana la caravana llev贸 dos banderas de la vieja 茅poca para cubrir el f茅retro all谩 en Gesell. Mientras, ac谩 cerquita, en Derqui, el grupo de la barra oficial se reun铆a reclutando muchos barras del ascenso para intentar hacerlos socios y volver con gente nueva, que no est茅 en el derecho de admisi贸n, cuando regrese el espect谩culo con hinchas. Porque mal del f煤tbol argentino, la herencia de la violencia sigue intacta.

