Una actriz de “Glee” acusó a Lea Michele de maltrato y racismo: “Hiciste de mi aparición un infierno”

Luego del posteo de Samantha Marie Ware, varios ex integrantes del elenco se manifestaron en contra de la protagonista de la serie

La actriz de Glee Samantha Marie Ware acusó a su ex compañera en la serie, Lea Michele, de haberle hecho la vida imposible durante las grabaciones de la sexta temporada de la ficción musical juvenil.

Todo comenzó luego de que Michele, que se hizo conocida por interpretar en al mencionada serie a Rachel Berry una joven que soñaba con ser una estrella de Broadway, utilizara sus redes sociales para lamentar la muerte de George Floyd en manos de un policóa estaoduinidense: “No merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar #BlackLivesMatter”.

De inmediato Ware, que en la sexta entrega de la historia intepretó a Jane Hayward, respondió y le recordó a su ex compañera los malos momentos que le hizo pasar: “¡Me parto de risa! ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras traumáticas microagresiones que me hicieron cuestionar si quería continuar con mi carrera en Hollywood”.

La cosa no quedó ahí y otros ex compañeros intercedieron, como que el caso de Alex Newell, Unique en la ficción, que opinó: “Voy a decir esto una vez… cuando mis amigos pasan por algo traumático, yo también paso por eso. Eso es la amistad, y si no puedes entenderlo entonces eres parte del problema”.

Dabier, que participó de un solo capítulo en el 2014 también habló al respecto y acusó a la actriz: “No me dejaste sentar en la mesa con los otros miembros del reparto porque no era parte de eso, que te jodan Lea”.

En otras ocasiones, otros ex integrantes del elenco de la exitosa serie que se realizó desde el 2009 al 2015 se refirieron a actitudes reprochables por parte de Michele. Amber Riley, Mercedes, había dicho: “Ella vivía mandoneando, dando órdenes, pidiendo tal vestuario o determinada comida a una hora específica”.

Otra de las actrices que señaló este tipo de actitudes fue Naya Rivera. En su autobiográfico Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up conto que su relación con su compañera de elenco se terminó cuando su personaje, Santana, empezó a tener más protagonismo: “Pronto, ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que ella no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas, y dudo que alguna vez nos sentemos en el sofá a comer juntas de nuevo”.

Fuera del elenco de Glee, la actriz Hailee Steinfeld, que hoy tiene 23 años contó que cuando era chica coincidió en un set de filmación con la protagonista de la serie y se acercó para pedirle un autógrafo y que Michele la hizo llorar al ignorarla y hecerla despedir por sus custodios.

Lea ahora está espereando su primer hijo fruto de su relación con el empresario Zandy Reich. La actriz tuvo que reponerse de un fuerte golpe luego de que su novio Cory Monteith, quien interpretaba a Finn en la serie, muriera en el 2012 de una sobredosis.