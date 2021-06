UN VIEJO RECLAMO. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia indicaron que la Fábrica de tanino debe ser relocalizada

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990 se refirió a la situación de la fábrica de tanino emplazada en el centro de la ciudad y señaló que la empresa en algún momento deberá ser trasladada y brindar un servicio en otro sitio.

Gialluca comenzó diciendo “nosotros hemos hecho un rastreo con vecinos de la zona y no nos han manifestado algún tipo de malestar al respecto, no obstante, de todas maneras, nosotros no lo descartamos y teniendo en cuenta que con el clima que estamos teniendo es posible porque se han dado en otras ocasiones”.

“Pedimos e invitamos a los vecinos que se comuniquen con la Defensoría del Pueblo y nos indiquen de qué tipo de olores se trata y en qué zonas”, dijo acerca de las denuncias por parte de vecinos de la zona.

Consultado acerca de la denuncia oportunamente presentada por la entidad, Gialluca explicó “con respecto a ella es una causa que obliga hasta el día de hoy a la empresa UNITÁN a presentar en forma mensual todos los informes de lo que emana hacia el ambiente, llámense a nivel particulados o lo que se arroja a las aguas del río Paraguay y todo lo que sea gaseoso. Siempre eso está dentro de parámetros que sean considerados aceptables por la ley de ambiente dictado por el Congreso de la Nación y se encuentren dentro de los parámetros actualmente. Es obvio que desde la Defensoría del Pueblo sostenemos que su ubicación geográfica y localización no es la que tendría que tener dentro de la ciudad, ha quedado en el centro y entendemos que su traslado costará mucho dinero, pero en algún momento tendrá que ser trasladada y brindar un servicio en otro sitio donde este todo planificado donde no ocasione ningún tipo de contaminación o molestias sobre todo a los vecinos.

“No debemos olvidar que cuando hablábamos del Parque Industrial parecía que quedaba muy lejos, pero hay barrios que están detrás de este complejo y el crecimiento demográfico que se va dando hace que todo emprendimiento de estas características tenga que estar bien planificado para que el formoseño”, remarcó.

“Entendemos también a los trabajadores que defiende sus fuentes de trabajo, pero lo cierto es que tanto el Municipio como la Subsecretaria de Recursos Naturales tienen que ver la forma en que estas firmas se reubiquen”, amplió.

Por otra parte el funcionario hizo referencia al nuevo programa Súper Cerca y aseguró que “se ha implementado este nuevo programa, el que llama la atención porque tenemos que guardar las distancias con la cuarentena, pero este es el nombre que se le ha buscado y que viene a complementar el programa Precios Cuidados y deja así de existir lo que se ha denominado Precios Máximos que fue un programa que nunca pudo llegar a aplicarse en Formosa porque si había precios máximos porque si había para regiones o productos era muy complejo por lo que esperamos que este programa Súper Cerca que implica que 70 productos que sean de consumo masivo tengan el precio etiquetado hasta fin de año y que esperamos que por un lado lo que suele suceder en Formosa donde los productos no suelen estar en góndola. La idea es que el programa llegue a los barrios, de ahí su nombre y para ello deben estar las bocas de expendio y Formosa está muy lejos de las empresas que fabrican alimentos y también de los hipermercados que hacen de bocas de expendio”.

“Creemos que es un paliativo a la cuestión de las remarcaciones de productos de consumo masivos”, continuó.

“Debemos decir que hemos hecho un relevamiento en las últimas semanas y pudimos ver que el aceite, el azúcar y yerba mate han tenido un incremento de un 8 o 9 por ciento y en el caso del aceite hay un desabastecimiento marcado del mismo, lo que haba a las claras que sigue existiendo lo que ya hemos denunciado y tiene que ver con la formación de precios donde no hay una justificación del valor de los mismos y esto a nivel nacional son las principales empresas que comercializan los alimentos en todo el país”, manifestó.

Asimismo, explicó “tenemos que esperar a que el programa este en las góndolas y después veremos que sucede con los precios que se han puesto porque estos no se pueden tocar por unos 180 días y es posible que se haya previsto una especie de aumento previo”.

“El problema de los programas que se implementan a nivel nacional son con resultados altamente positivos para la provincia de Buenos Aires y quizás tras como Córdoba o Santa Fe porque hay que recordar lo que sucedió con Precios Máximos porque no se han llegado a dar los entendimientos con los supermercadistas porque era un precio para Córdoba y otro para Formosa y nunca se han respetado”, dijo el Ombudsman.

“Nosotros no estamos en contra de que se implementen, sino que lo que buscamos es que se transparente la cadena de producción”, señaló.

En relación a las subas en servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable Gialluca indicó “nosotros lo hemos analizado y decimos que el ENACOM no tendría que haber permitido esto. Estamos hablando de incrementos de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Estamos en tiempo de pandemia donde no solo los trabajadores, estudiantes y Pymes todo se mueve alrededor de lo que es la virtualidad, pero la justificación esta en las inversiones de estas empresas porque las empresas monopólicas que tienen las comunicaciones en Argentina siguen sin invertir nada y cada vez es más deficiente el servicio y se nota mucho durante la pandemia, es decir la caída de sistema, la no conectividad, es un problema de falta de infraestructura, de no inversión y de no cumplimiento con sus obligaciones porque nos seguimos moviendo con estatutos de la época de las estatizaciones porque todos los derechos lo tienen las empresas y todas las obligaciones el usuario, entonces aquí una de las cosas que tiene que hacer el ENACOM es modificar los reglamentos de derechos y obligaciones que existen a nivel país y nivelar estas responsabilidades de las empresas”, cerró.