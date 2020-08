Un ex compañero de Maradona en el Barcelona, emocionado por la posible salida de Lionel Messi

“Si Leo se va, me iré con él hasta su último regate”, sostuvo el Lobo Carrasco

No veo claro mi futuro” y “Ahora mismo me veo más afuera que adentro del club” fueron dos de las frases que trascendieron del primer cara a cara entre Lionel Messi y el director técnico Ronald Koeman y que sacudieron por completo los pasillos del Camp Nou.

Por primera vez en la historia, la Pulga, máximo goleador histórico de la institución azulgrana y uno de los ídolos más grandes de los simpatizantes, piensa seriamente en la posibilidad de cambiar de aire luego de la histórica goleada por 8 a 2 sufrida ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League.

Esta noticia consternó a los aficionados catalanes. Un claro ejemplo fue lo expresado por Francisco José Lobo Carrasco, ex futbolista del Barcelona (fue compañero de Diego Armando Maradona) y la selección española en el programa televisivo El Chiringuito. “No esperaba que se hubiesen torcido las cosas de esta manera. Técnicamente, Messi me parece algo… es una mente privilegiada. Cuando termine el programa me tendré que pellizcar. ¿Cómo puede ser que se dé esta circunstancia de incertidumbre con alguien, que más allá de los resultados, trasciende?”, se preguntó el ex FC Sochaux de Francia.

“¿No quieren un mejor final para él? Aunque lo hayan sufrido. Estamos hablando de Messi, y que se va a ir. No me lo creo”, expresó el ganador de una Liga, tres Recopa de Europa, tres Copas del Rey, una Supercopa de España y 2 Copas de la Liga.

Con el correr de su desahogo, el ex futbolista expresó su máximo dolor por la posible ida del argentino rumbo a otra institución. “Yo me voy con él. Si él se va mañana, yo me voy con él, hasta donde esté. Haré lo que sea para ver hasta su última gota de fútbol. Amo al Barcelona y a la Selección, pero me gusta la gente que rompe cosas”, explicó.

“Me iré con Messi hasta el último regate que haga en su vida. Vaya donde vaya, que no quepa la menor duda. Yo estaré viendo donde esté él con la pelota. El resultado con él es secundario”, argumentó un Carrasco al borde de las lágrimas.

Aunque es un fiel seguidor del conjunto culé, el Lobo pondera su admiración hacia “un genio” del balón, como lo es el rosarino. “Nadie me emocionó tanto como él. Es algo que me guardo y me reconforta. Si a la misma hora juegan el Barca y Messi, conmigo no cuenten. Yo miraré a a Messi. Seré del Barca hasta que me muera, pero si Messi va al Real Madrid yo me iré con Messi. No hay nada que me emocione más que Messi”, concluyó.

Aunque la dirigencia del Barcelona explicó públicamente que Lionel Messi es la piedra fundamental del proyecto que comenzarán a armar con Ronald Koeman, en la cabeza del argentino gana fuerzas la posibilidad de ir en búsqueda de nuevos desafíos. La prensa europea coloca a tres instituciones en la carrera por hacerse con los servicios del ’10′, en caso que decida cambiar de aire: Inter de Italia, Manchester City y Paris Saint Germain.